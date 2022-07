Harminc év után először új taggal bővült a Backstreet Boys

A fiúbanda a torontói koncerten mutatta be a rajongóknak az új tagot.

Drake joins Backstreet Boys as 'sixth member' for surprise performance in Toronto https://t.co/CcNW0KE11z pic.twitter.com/NB4XMuen5h — Page Six (@PageSix) July 3, 2022

A kilencvenes évek egyik kedvenc fiúbandájának dalait a mai napig fejből fújják az évtized szülöttjei, de a Backstreet Boys slágerei a fiatalabb generációknak is ismerősen csengenek.

Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell és Kevin Richardson közel harminc évvel a zenekar alapítása után is turnézik és még mindig tudnak meglepetést okozni rajongóiknak.

A Backstreet Boys nemrég Torontóban adott koncertet, ahol meglepetésként Drake is csatlakozott hozzájuk a színpadon, a banda pedig úgy mutatta be a kanadai születésű énekest, mint az együttes „hatodik tagját”.

A rajongók tomboltak, amikor a kibővült Backstreet Boys előadta az I Want It That Way című slágert, amiről Drake egy rövid videót is posztolt az Instagramjára. A dal azért is volt különleges, mert összekeverték az énekes 2013-as Hold On, We’re Going Home szerzeményével.

„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer együtt látom a Backstreet Boyst és Drake-et. Ez a legjobb és legkirályabb dolog, amit valaha is láttam életemben”

– tweetelte egy rajongó.

A Backstreet Boys legutóbbi, kilencedik stúdióalbuma, a DNA 2019 elején jelent meg, és az első helyen debütált az amerikai Billboard 200 listáján. A lemezről kimásolt Don’t Go Breaking My

Heart kislemezt Grammy-díjra jelölték, és tíz év után ez volt első Top 100-as slágere a csapatnak.

A világhírű amerikai vokálcsapat DNA című koncertsorozata keretében november 2-án lép fel a Sportarénában