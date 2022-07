Oltár elé vezetik a legválogatósabb énekesnőt – eljegyezték Taylor Swiftet

Úgy tűnik Taylor Swift végre megtalálta az igazit egy brit sármőr személyében.

Taylor Swift is engaged to Joe Alwyn: report https://t.co/mLbzJTRbft pic.twitter.com/ycs9s56TGY — New York Post (@nypost) June 30, 2022

Megbízható forrásra hivatkozva, a The Sun hozta le először, hogy eljegyezték a bájos popsztárt. A magazin szerint a 31 éves Joe Alwyn, már hónapokkal ezelőtt feltette a nagy kérdést Swiftnek, de ahogy kapcsolatukról úgy általában, az eljegyzésről sem osztott meg semmit a nyilvánossággal a sztárpár.

„Csak a közvetlen családtagoknak és a nagyon megbízható barátaiknak mesélték el. Taylor a gyűrűjét is csak otthon viseli, kínosan ügyel rá, hogy nyilvános helyen ne legyen rajta.”

A bennfentes hozzátette, hogy a párnak mindennél fontosabb, hogy a szerelmük távol maradjon a kameráktól, éppen ezért az esküvőn egészen biztosan nem lesznek ott a Vogue, a Rolling Stone vagy a Hello! magazinok újságírói.

Nem ez az első alkalom, hogy a lapok megszellőztetik a fiatal pár eljegyzésének hírét. 2017 óta, mióta először mutatkoztak együtt, számtalan alkalommal felröppent a pletyka miszerint a brit színész feltette a nagy kérdést kedvesének, azonban eddig mindig bebizonyosodott, hogy kacsáról van szó.

„Tisztában vagyunk vele, hogy az emberek minél részletesebben szeretnék ismerni a kapcsolatunkat, de nekünk fontos, hogy a magánéletünk tényleg csak a miénk legyen. Azt hiszem elég jó munkát végeztünk abban, hogy a szerelmünk privát maradjon és úgy vettük észre, hogy ezt idővel a rajongóink is elkezdték tiszteletben tartani”

– mesélte Joe Alwyn Az utolsó szerelmes levél sztárja a Vouge magazinnak 2018-ban.

Bár úgy tűnik Taylor most tényleg megtalálta az igazit, az énekesnő korábban falta a híresebbnél híresebb férfiakat, félresikerült kapcsolatait pedig előszeretettel vetette papírra, amiből több világsláger is született.

Swift 2008-ban Joe Jonas-szal randizott, majd a MacGyver sorozat későbbi sztárjával, Lucas Tillel bonyolódott szerelmi kapcsolatba a You Belong With Me című videóklip forgatása után. 2009-ben már az Alkonyat-filmek vérfarkasát alakító Taylor Lautner oldalán fotózták. Pár hónapig együtt járt a Glee 2013-ban elhunyt sztárjával, Cory Monteith-tel, majd John Mayer énekessel is randizott egy ideig. 2010-ben Jake Gyllenhaal is belehabarodott az énekesnőbe, de ez a románc sem tartott sokáig, pár hónappal később Swift már egy Kennedy leszármazottal andalgott kéz a kézben. 2015-ben az énekesnő a One Direction egyik énekesével, Harry Styles-szal randizott, de még ugyanebben az évben lecserélte a világhírű lemezlovasra, Calvin Harrisre, akivel több mint egy évig jártak. 2016-ban Taylor a Marvel-filmek rosszhírű sármőrjével, a Lokit alakító Tom Hiddlestonnal volt együtt, egy évvel később viszont már Joe Alwyn oldalán csípték el az énekesnőt, szerelmük pedig azóta is töretlen.