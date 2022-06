A Take That bejelentése után az összes rajongó térde megremegett

Három évtized telt el azóta, hogy az öttagú brit popzenei csapat debütáló albuma megjelent. Jó hír a rajongóknak, hogy az együttes gőzerővel készül a visszatérésre.

Take That are working on their first album since 2017 https://t.co/7ODAZJYCbY pic.twitter.com/QhHff017UI — Showbiz News Reel (@showbiznewsreel) June 23, 2022

Bizonyára örömhír a hölgyeknek, a Take That frontembere, Gary Barlow bejelentette, hogy 2017 óta új albumon dolgozik a zenekar két tagjával – Mark Owennel és Howard Donalddal –, akikkel világkörüli turnét terveznek – írja cikkében a The Sun.

Gary az új albumról elmondta, hogy már elkezdték. “Megtanultunk távolról dolgozni, mert a világ különböző pontjain élünk.”

Az énekes azt is elárulta, hogy a háromtagú együttes még jövő nyár előtt, egy kislemezzel rukkol elő, az új album pedig október körül jelenik meg. Terveik szerint egy világkörüli turnéra is sor kerül majd. Barlow arra is ígéretet tett, hogy olyan turné állomások is lesznek, ahol még eddig nem járt a Take That.

Mindeközben a csapat tagjai külön-külön is építik karrierjüket. Mark nemrég indította újra szólókarrierjét, míg Howard DJ-ként koncertezik, Gary pedig a bormárkáján dolgozik.

