Házassági évfordulóján szakított feleségével a Jackass színésze

Johnny Knoxville és Naomi Nelson kapcsolata végérvényesen véget ért. Közel 12 év után úgy döntött a pár, hogy elválik.

Az 51 éves Jackass sztárja kedden, Los Angelesben adta be válókeresetét, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A bírósági dokumentumokból az is kiderült, hogy Knoxville (valódi neve Philip John Clapp) és Nelson már tavaly szeptember 24-én (11. házassági évfordulójukon) a szakítás mellett döntöttek, és azóta nem is élnek együtt – írja cikkében a People Magazin.

Knoxville közös felügyeletet kért két gyermekükre, a 12 éves Rockóra és 10 éves lányukra, Arlóra. A színész a vagyoni kérdésekben egy későbbi időpontban egyezik majd meg gyermekei anyjával.

Bár Knoxville magánéletét sosem szokta kiteregetni, 2021-ben, anyák napja alkalmából megható sorokkal üzent feleségének az Instagramon.