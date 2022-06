Blake Lively a nyár kedvenc darabjában idézte meg a tengerparti hangulatot

Elég egy pár magassarkú cipő, némi bohém ékszer és kisáska, és máris kész a randiszett.

Nem volt stílusosabb páros Ryan Reynoldsnál és Blake Livelynál a Tribeca Filmfesztiválon, akik Taylor Swift All Too Well című rövidilmjének premierjén vettek részt – írja a People.

Miközben közeli barátjukat támogatták, a szellemesen szarkasztikus, de mindig stílusos duó divatos, nyárias randinak tudta be az eseményt, lenyűgözve ezzel a nagyérdeműt.

Az Adam Project 45 éves sztárja laza maradt, egy rövid ujjú inget, klasszikus kék farmert és egy pár fehér, magas szárú tornacipőt viselt. Reynolds nemcsak egy vastag keretes szemüveggel egészítette ki a szettjét, hanem néhány színes, gyöngyös karkötővel is, amelyeket lefogadnánk hogy lányai készítettek neki. A párnak három közös gyermeke született, a most 7 éves James, az 5 éves Inez és a 2 éves Betty.

A 34 éves Blake pedig úgy ragyogott, mint egy szerelmes tini, amint kézenfogva férjét kilibbent a színházból. A színésznő bebizonyította, hogy a nyár kedvenc darabját, a fehér lenvászon ruhát nem csak a tengerparton lehet viselni. Egy magassarkú cipővel, és kézitáskával, és bohém ékszerekkel hozza a nyári eleganciát, melyhez kötelezőek a laza, kiengedett hullámok.