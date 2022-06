Bámulatos a hasonlóság - Marilyn Monroe életre kelt

Elgondolkodtató a Marilyn Monroe életét feldolgozó Blonde című film, melyben Ana de Armas alakítja a zaklatott életű dívát. A Netflix rövid előzetesében nem csak az ünnepelt sztár, hanem az érzelmi problémáival küzdő Monroe is látható.

Ana de Armas Channels Marilyn Monroe in First Teaser Trailer for ‘Daring, Unapologetic’ Movie Blonde https://t.co/XRXAFj0DnI — People (@people) June 16, 2022

Ana de Armas kubai színésznő alakítja minden idők legvonzóbb nőjét a Blonde című filmben. A 34 éves színésznő a néhai hollywoodi legenda bőrébe bújik, aki Norma Jeane Baker néven látta meg a napvilágot, majd ünnepelt sztárként, Marilyn Monroe-ként vált ismertté. A film szeptember 23-án debütál a Netflixen – írja cikkében a People Magazin.

A Joyce Carol Oates regénye alapján készült adaptációban, Armas mellett olyan színészek tűnnek fel a filmvásznon, mint Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel vagy Evan Williams.

Ana de Armas as Marilyn in Blonde — NEW PHOTOS Read the full story at https://t.co/MTNLeUq25e pic.twitter.com/8jn7FJUtLz — Netflix (@netflix) June 16, 2022

A nem mindennapi alkotás merészen újragondolja Marilyn Monroe életét. A Blonde előzetesében abszolút érzékelhető a szőke ikon életét jellemző iszonyú kettősség, nyilvános szereplései és magánélete között. Természetesen a film felvillantja Monroe legemlékezetesebb pillanatait, mint a híres fehér ruhafellebbentős pózt a New York-i metró rácsa felett vagy az élénk pink ruhájában elénekelt Diamonds Are a Girl’s Best Friend-et.

Armas nemcsak sminkben és hajban jeleníti meg tökéletesen Monroe alakját. Ő maga is rengeteg kutatást végzett a forgatás előtt, a karakter minél élethűbb megformálásához.

Andrew Dominik író-rendező sajátos módon mutatja be a szőke szexbomba életét. Filmjének célja, hogy a világ ne csak Marilynt lássa, hanem végre ismerje meg Norma Jeane-t is.