Kim Kardashian tönkretette Marilyn Monroe ruháját? Fotón a bizonyíték

Did #KimKardashian damage the #MarilynMonroe dress she wore at the Met Gala? 😯😯 https://t.co/xr3mZrUKrN

Kim Kardashian felborzolta a kedélyeket a 2022-es Met-gálán, amikor Marilyn Monroe ikonikus, 1962-es ruhájában lépett a múzeum lépcsőjére. A 41 éves valóságshow-sztár nevezetesen 16 kilót dobott le az esemény előtt, hogy bele tudjon préselődni a történelmi ruhába.

– mondta a Vogue-nak a parti előtt.

Úgy tűnik azonban, hogy már az is kárt okozhatott a világ legdrágább ruhájában, hogy a vörös szőnyegen pózolt bene kedvese Pete Davidson oldalán.

Hétfőn a Pop Culture egymás melletti fotókat tett közzé mielőtt és miután Kardashian viselte a ruhát. Az egyik felvételen megnyúlt az anyag és hiányzik róla néhány kristály, különösen a ruha hátsó záródása körül.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS

— Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022