Ez lehet az utolsó szög Kevin Spacey karrierjének koporsójában

A botrányoktól sújtott színész, Kevin Spacey ellen hivatalosan is vádat emeltek három férfi ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt Angliában.

Kevin Spacey charged with four sexual assaults ahead of London court appearance https://t.co/nb93aPpcir pic.twitter.com/TXFM7Qg8Ha — Page Six (@PageSix) June 15, 2022

A 62 éves hollywoodi sztárt 2019-ben hallgatták ki a rendőrök több férfi állításával kapcsolatban, akik szerint 2004 és 2015 között – amikor Spacey a londoni Old Vic színház művészeti igazgatójaként tevékenykedett – bántalmazta őket.

Az állítólagos incidensek közül négy 2005 márciusa és 2008 augusztusa között történt Londonban, egy pedig 2013 áprilisában az angliai Gloucestershire-ben.

Spaceyt most négyrendbeli szexuális zaklatás és egyrendbeli szexuális kényszerítéssel vádolták meg.

A kétszeres Oscar-díjas férfinak – aki a Kártyavár, a Közönséges bűnözők és az Amerikai szépség című filmekben játszott szerepéről ismert – csütörtökön kell megjelennie a londoni Westminsteri Bíróság előtt.

Kevin Spacey. Fotó: MTI/EPA

A múlt hónapban Spacey azt nyilatkozta, hogy önként megjelenik a brit bíróság előtt, hogy megvédje magát a vádakkal szemben, egyúttal elmondta, hogy biztos abban, hogy a bíróságon be tudja bizonyítani ártatlanságát – írja a PageSix.

Amennyiben a színészt akár csak egy vádpontban bűnösnek találják, az az utolsó szöget jelentheti Spacey karrierjének koporsójában.

Kevin Spacey csillogó karrierje 2017-ben bicsaklott meg, amikor a Star Trek: Discovery színésze, Anthony Rapp azzal vádolta meg, hogy 1986-ban, amikor Rapp még csak 14 éves volt, egy partin bántalmazta őt.

Rapp állítását megfejelve egy másik férfi 2020-ban nyújtott be keresetet, amelyben azzal vádolta Spacey-t, hogy az 1980-as években, amikor tinédzserek voltak, őt is szexuálisan zaklatta.

A két vádló a New York-i gyermekáldozatokról szóló törvény alapján nyújtotta be keresetét, amely lehetővé teszi a gyermekkori bántalmazás áldozatainak, hogy polgári pert indítsanak állítólagos bántalmazójuk ellen még az elévülés után is.

Spacey hevesen tagadta a vádakat, és azt állította, hogy nem emlékszik az esetekre. A színész ellen felhalmozódó vádak káoszba sodorták sikeres karrierjét.

Spacey-t kiírták a House of Cards című sorozat utolsó évadából és kivágták Ridley Scott 2017-es A világ összes pénze című filmjéből.