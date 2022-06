Will Smith tovább oszthatja a pofonokat

Will Smith „Oscar” pofonjának visszhangja csitulni látszik. A színész kapott hideg-meleget, ennek ellenére Smith tele van tervekkel. Belevetette magát a munkába, és semmi jel nem utal arra, hogy ne folytatná filmes karrierjét.

Will Smith botránya lassan feledésbe merül. Az Oscar-díj-átadón elcsattant pofon, melynek Chris Rock komikus volt az elszenvedője, hatalmas visszhangot váltott ki. Smith karrierjének egyértelműen nem tett jót ez a nem mindennapi incidens. A színész igencsak vesztett népszerűségéből, és a filmakadémia tagjai is rossz szemmel nézték a történteket. Így a színészt tíz évre kitiltották az Oscar-díj-átadókról.

Noha a rangos eseményen már nem látják szívesen Smitht, még mindig úgy gondolják, hogy a filmvásznon hódíthat. A színész állítólag a 2007-es, Legenda vagyok című sci-fi horrorfilm folytatásával tér vissza – írja cikkében a Mirror.

Will népszerű filmjének folytatását a Westbrook Stúdió készíti, melyben a színész újra Robert Neville tudóst formálja meg, aki továbbra is egy posztapokaliptikus világban, töretlenül keresi az ellenszert a zombik ellen. Állítólag még nem hagyták jóvá a forgatókönyvet, de a koncepció alapján Smith a befutó a film második részének főszerepére.

Egy bennfentes szerint a közvélemény Will karrierjével kapcsolatos negatív érzései minden bizonnyal csökkentek az elmúlt hetekben, mivel a világ továbblépett az olyan történéseknek köszönhetően, mint a Johnny Depp és Amber Heard pere.

Azt is beszélték, hogy Smith az Oscar-díj-átadón történtek után egy időre kilépett a rivaldafényből, hogy segítséget kérjen egy terapeutától. Mi sem bizonyítja jobban Will Smith visszatérését, minthogy állítólag egy másik filmje, a Bad Boys új részének forgatására is készül.

A Sony főnöke, Tom Rothman így nyilatkozott: „Nagyon sajnálatos dolog, ami történt, és nem hiszem, hogy az én dolgom lenne kommentálni. Csak annyit mondhatok, hogy sok éve ismerem Will Smith-t, és tudom, hogy jó ember.”