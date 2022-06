Rod Stewart felsült a királynő előtt, de nem tehetett róla

Rod Stewart hits back at Elvis Costello after he slammed Jubilee performance https://t.co/v4MX3KuIf9 pic.twitter.com/N01K9qtVzW

Sir Rod Stewart két dalt adott elő a királynő jubileumi rendezvényén, és csak az egyik dalát énekelhette el, választása a Baby Jane című slágerre esett. A másik szám igencsak zavarba ejtette a közönséget, amikor Neil Diamond Sweet Caroline című slágerének feldolgozása csendült fel – írja cikkében a Mirror.

Mint később kiderült, a 77 éves énekes a BBC kérésére adta be a derekát és mondott igent Neil Diamond szerzeményére. A közvéleményt igencsak megosztotta Rod szereplése.

Az emberek leginkább az énekes közkedvelt ikonikus slágereit hallgatták volna szívesen. Ráadásul Rod nem is volt csúcsformában. Koronavírus-fertőzése után még nem tudott százszázalékos teljesítményt nyújtani. Ugyanakkor a királynő egyszeri és megismételhetetlen jubileumi köszöntését sem akarta lemondani.

Royals certainly enjoyed Rod Stewart’s rendition of ‘Sweet Caroline’ this evening!

Camilla, William, George and Catherine could all be seen singing along, with plenty of flag waving, too!#PartyAtThePalace pic.twitter.com/75L7LjoWpS

— The Crown Chronicles (@crownchronicles) June 4, 2022