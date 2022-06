Harry herceg métereket zuhant – lova vetette le a hátáról

„Ez is egy módja annak, hogy leszálljon a magas lóról” – kommentálták az esést a királyi család szimpatizánsai, akik azóta neheztelnek a sussexiekre, mióta mindent és mindenkit hátrahagyva 2020-ban átköltöztek az Egyesült Államokba.

Prince Harry falls off his horse at the Polo https://t.co/7MavcNy3oO — Daily Mail Online (@MailOnline) June 13, 2022

Harry herceg több híresség szeme láttára bukott le a lováról egy kaliforniai pólómeccs közben a hétvégén. Számos lesifotó örökítette meg a herceg csúnya esését, de a közelében állók szerencsére sértetlenül nyalábolták össze a földről – írja a Page Six.

Csapatának azonban nem volt ekkora szerencséje, és 12:11-re kikaptak az ellenféllel szemben.

II. Erzsébet unokája pár napja tért vissza Los Angelesbe, miután feleségével Meghannal és két gyermekükkel, a 3 éves Archie-val és az 1 éves Lilibettel részt vettek a királynő platinajubileumi ünnepségén az Egyesült Királyságban.

A kis Lilibetet most először mutatták be hivatalosan a királyi család tagjainak és II. Erzsébet is most először találkozott dédunokájával.

Egy bennfentes szerint, a találkozó meglehetősen röpke volt, mivel a királynő, tanácsadói javaslatára, csak negyed órát szánt a sussexi párra és gyermekeire, ennek tetejébe pedig még egy fontos kérésüket is megtagadta.