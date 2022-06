Reese Witherspoon és Ryan Phillippe újra együtt - fantasztikusan mutatnak

„Minden nap büszkévé teszel minket” – írta Reese Witherspoon fiának, aki a napokban sikeresen leérettségizett és befejezte középiskolai tanulmányait. A család meghitt körben ünnepelte a 18 éves Deacon Reese-t.

Reese Witherspoon és Ryan Phillippe – akik kilenc év házasság után 2009-ben véglegesítették a válásukat – büszke szülők, akik fiuk, Deacon miatt mindent félretettek, és közösen ünnepelték őt, sikeres érettségije alkalmából – írja a People.

A szülők és a szűk család ezen a héten gyűlt össze, hogy megünnepeljék a 18 éves Deacon elvégezte a gimit. Deacon magántanuló volt, így az érettségi ünnepség, és a bizonyítványátadó is a házuk kertjében volt megtartva, meghitt hangulatban.

„Boldog érettségit!!”– írta az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésben Philippe,a ki több fényképet és videót is megosztott az eseményről, köztük azt is, ahogy Deacon a klasszikus módon magasba dobja ballagási sapkáját, ami aztán a medencében landol, és amit végül Reese halászott ki onnan. De látható felvétel arról is, ahogy Deacon átveszi a bizonyítványát valamint, ahogyan büszke módon a magasba emeli azt.

„Gratulálok @deaconphillippe a középiskola elvégzéséhez!”– írta Witherspoon az Instagramon . „Olyan büszke vagyok arra a megfontolt, tehetséges, kedves és nagylelkű fiatalemberre, akivé váltál. Mindennap büszkévé teszel minket. Nagyon szeretünk”.