Jeff Bridges rákkal való küzdelmének legkeményebb időszakáról vallott

A színésznél limfómát találtak, azonban a kemoterápia után még várt rá egy sokkal nehezebb időszak.

Jeff Bridges is feeling "great" after a life-threatening fight with non-Hodgkin’s lymphoma and a near-death battle with COVID-19. 🙏 https://t.co/qoPrRcfGn6 — ExtraTV (@extratv) June 9, 2022

A színész 2020 októberében jelentette be közösségi oldalán, hogy limfómát állapítottak meg nála. A színész többször is beszámolt aktuális állapotáról közösségi oldalán keresztül, legutóbb pedig különösen jó hírekkel szolgált, a daganata üveggolyó méretűre csökkent, és a betegsége közben elkapott koronavírust is próbálja elfelejteni, bár mint az ET Online-nak nyilatkozta rendesen megszenvedte a vírust.

“Rák szempontjából, igen, jól érzem magam, a betegség remisszióban van, na de a COVID, na emiatt a rákom semmiségnek tűnt. Megcsináltam a kemoterápiát, ami teljesen megfosztott az immunrendszeremtől, így kaptam el a fertőzést, ami teljesen tönkre tett.”

A színész azonban láthatóan remek formában van, ismét visszatért a képernyőre, új sorozata a Thomas Perry regénye alapján készült The Old Man a napokban debütál. A sorozat első évada eredetileg tavaly jelent volna meg, de a pandémia persze ez alkalommal is közbeszólt.

“Olyan volt, akár egy bizarr álom. Három éve kezdtük el a forgatást, aztán tartottunk 2 év szünetet és most megint itt vagyunk. Tényleg olyan, mintha lett volna egy hosszú hétvége, ami alatt volt ez a fura álmom”

– nyilatkozta a sztár.

A hétszer is Oscar-díjra jelölt filmsztár 2010-ben az Őrült szív című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az amerikai filmakadémia díját. A hatvanas évektől filmező színész egyebek mellett az Azok a csodálatos Baker fiúk, a Csillagember, A félszemű és A préri urai című filmjeivel is sikert aratott.

Legutóbb 2018-ban a Húzós éjszaka az El Royale-ban című thrillerben láthatta a közönség a moziban.