Robert De Nirónál nincs nagyobb Taylor Swift rajongó

A Nagymenők 78 éves sztárja bevallotta, hogy odáig van az énekesnő zenéiért: „Megvan az összes albuma.”

Robert De Niro is sharing his thoughts on Taylor Swift's musichttps://t.co/GzbCszzLfv — JustJared.com (@JustJared) June 8, 2022

Robert De Niro a minap a Varietynek adott interjújában mesélt a Tribeca Filmfesztiválról, amelyet 2002-ben alapított Jane Rosenthal-lal. A lap természetesen rákérdezett az idei év egyik nagy szenzációjára is: hogyan jött az ötlet, hogy Taylor Swift itt mutassa be All Too Well című rövidfilmjét?

„Először is, itt van a környéken” – viccelődött Jane, majd hozzátette: mindig arra törekszünk, hogy megmutassuk a művészek munkáit, hogy megmutassuk, mit csinálnak még.”

Az alapítókat ezután arról kérdezték, hogy Swift rajongónak tartják-e magukat, amire Robert azonnal rávágta a választ – írja a Just Jared.

„Megvan az összes albuma!”

A színész persze hozzátette, hogy az autóban ülve, a rádióban mindig meghallgatja a dalait.