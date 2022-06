Elhunyt a Twin Peaks legendás főcímdalának énekesnője

Hatvanöt éves korában elhunyt Julee Cruise amerikai dalszerző, énekesnő, színésznő. A tragikus hírt férje, Edward Grinnan erősítette meg a Facebook-oldalán. Julee Cruise, aki leginkább az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején Angelo Badalamenti zeneszerzővel és David Lynch filmrendezővel folytatott együttműködéseiről ismert. Négy albumot adott ki, és számos előadóval dolgozott együtt.

Hatvanöt éves korában elhunyt az iowai születésű Julee Cruise, akinek hangja, valamint dalai David Lynch amerikai filmrendező számos projektjének, köztük a Twin Peaks és a Kék bársony című alkotások szerves része volt.

Singer Julee Cruise, best known for her work with filmmaker David Lynch, has died at 65. https://t.co/bxi1fQ25Lb — Rolling Stone (@RollingStone) June 10, 2022

Julee Cruise, David Lynch és Angelo Badalamenti, David Lynch 1986-os, Kék bársony című filmjénél kezdtek el együtt dolgozni, mielőtt összeálltak Cruise debütáló albumának, a „Floating Into The Nightnak” az elkészítéséhez – írja a The Guradian.

David Lynch, Julee Cruise & Angelo Badalamenti October 1989, New York City Photo by @MichelDelsol #TwinPeaks pic.twitter.com/GWoddPJySA — Twin Peaks (@ThatsOurWaldo) June 10, 2022

Legismertebb dala a „Falling” volt, amelyet 1989-es „Floating Into the Night” című debütáló albumának részeként adtak ki. A szám instrumentális változatát, amelyet Angelo Badalamenti írt, Lynch ikonikus 1990-es tévésorozatának, a Twin Peaksnek lett a főcímdala. Julee Cruise szereplőként is feltűnt a sorozatban.

A Falling című dal, amely a televíziós sorozat főcímdala lett, világszerte a slágerlistákra került és Grammy-díjat nyert a 33. Grammy-díjátadón a legjobb instrumentális popzene kategóriában.

Egy másik nagy horderejű filmes együttműködés 1991-ben jött létre, amikor Cruise Elvis Presley Summer Kisses, Winter Tears című filmjét dolgozta fel Wim Wenders A világ végéig című filmjének filmzenéjéhez.

Cruise 2018-ban jelentettbe, hogy szisztémás lupuszban szenved, amely jelentős fájdalmat okoz neki, és hatással van a járás- és állásképességére.

Férje, Edward Grinnan így búcsúzott feleségétől: „A saját feltételei alapján hagyta el ezt a világot. Nem bánt meg semmit. Most már békében van… A [B-52 dalát] játszottam az átmenet alatt. Már örökké vándorolni fog. Nyugodj békében szerelmem.”