Szakítottak a világ legvonzóbb férfijával

A jóképű színész és szépséges barátnője, Lori Harvey, Steve Harvey amerikai komikus lánya másfél év után szakítottak.

Az egykori sztárpár 2020 őszén kezdett el találkozgatni, pár hónappal később pedig a nyilvánosság előtt is felvállalták szerelmüket. Kapcsolatuk során számos édes és néha igen szenvedélyes pillanatképet osztottak meg rajongóikkal a közösségi médiában.

– nyilatkozta egy forrás a People magazinnak.

Michael B. Jordan, Lori Harvey Break Up After Over 1 Year: 'Both Completely Heartbroken,' Says Source https://t.co/4OHu9HWGGy

— People (@people) June 4, 2022