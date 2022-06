Kiderült a titok, már tudjuk mit rejt II. Erzsébet retikülje

Senki nem gondolná, hogy a britek uralkodója ilyesmit tart a táskájában.

Sokan tartanak maguknál ételt, egy müzliszeletet, egy csokit, valamit, amit gyorsan meg lehet enni korgó has esetén, na de egy lekváros szendvicset? Pedig úgy tűnik II. Erzsébet előszeretettel tart egyet a retiküljében későbbre.

A hétvége az Egyesült Királyságban kizárólag a királynőről szólt, akinek hetvenéves uralkodását ünnepelte az egész ország, de egészségügyi állapotára tekintettel II. Erzsébet nem tudott személyesen részt venni minden rendezvényen, ezért egy kedves videóval köszönt be az összegyűlt tömegnek, méghozzá egy nagyon különleges vendég társaságában.

A királynő nem mást, mint Paddington macit látta vendégül a palotában egy kellemes délutáni teára, ami a csintalan, bohóckodó medvének köszönhetően, nemcsak szívmelengető, de igazán vicces is lett.

A pár perces videóban Paddington igen illetlenül a fenekére nézett a teáskannának, megfeledkezve az asztalnál ülő királynőről, akinek így csupán pár csepp maradt. A maci, hogy kiengesztelje

II. Erzsébetet, előhúzta a vészhelyzetre félrerakott lekváros szendvicsét a kalapjából és felajánlotta az elfogyasztott teáért cserébe. II. Erzsébet a gesztuson kedvesen elmosolyodott, majd ő is előhúzott egy hasonló szendvicset a retiküljéből, amit „későbbre” tartogat.

Paddington a végén hálával csillogó szemekkel mond köszönetet II. Erzsébetnek mindenért, majd a Queen legendás dalának, a We Will Rock You ritmusára kocogtatták a kiskanalukat a porcelán teáskészleten.

„A lehetőség, hogy egy híres medvét hívjunk meg teázni, egyszerűen túlságosan szórakoztató volt ahhoz, hogy kihagyjuk”

– mondta a palota szóvivője.