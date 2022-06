Bejött a nyershús-diéta, gyermeket vár a valóságshow-sztár

A kétezres évek népszerű valóságshowsorozat sztárja, a The Hillsből és a Laguna Beachből ismert Heidi Montag örömmel újságolta el, hogy több év kitartó próbálkozás után, végre sikerült teherbe esnie.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon heidimontag (@heidimontag) által megosztott bejegyzés

„Nem is lehetnék izgatottabb” – mesélte a US Weeklynek a második gyermekét váró 35 éves színésznő, aki a The Hills forgatásán szeretett bele kollégájába Spencer Prattbe. A pár 2008-ban állt oltár elé, első közös gyermekük, Gunner Stone pedig 2017-ben született meg.

„Nem is tudom, kiért vagyok a legizgatottabb – magamért, Gunnerért vagy Spencerért. Csak úgy éreztem, hogy valami hiányzik. Úgy éreztem, hogy hiányzik egy személy a családunkból, akit még szerethetnék. És folyamatosan imádkoztam érte.”

A szülők Gunner születése után, nagyon szerettek volna még egy babát, de évekig hiába próbálkoztak. A siker érdekében különféle praktikákat vetettek be a termékenység érdekében, Heidi egy műtétet is bevállalt és később a nyers hús fogyasztással próbálkozott.

Heidi Montag Seen Eating Raw Animal Organs to Help Fertility Issues: ‘I Love Trying New Things’ https://t.co/7iW8KhVgyF — People (@people) March 11, 2022

„Ha belegondolsz rengeteg tápanyag van a nyers ételekben, a szervek pedig a legtáplálóbb részei az állatoknak. Persze, mindig van kockázat a nyers hús fogyasztásban, akárcsak a sushinál. Mióta kipróbáltam ezt a diétát, sokkal energikusabbnak, tisztábbnak és jobb kedvűnek érzem magam.”

A színésznő nem árulta el, hogy minek köszönheti az áhított teherbe esést, de azt bevallotta, hogy roppant ideges a kistesó érkezése miatt, hiszen hamarosan már nem csak egy gyermekről, hanem kettőről kell majd gondoskodnia.