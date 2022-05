Videón Johnny Depp perének leghajmeresztőbb pillanatai

Hat héten át volt Amber Heard és exférje, Johnny Depp csatatere a farifaxi bíróság, ahol az egykori sztárpár egymást vádolta családon belüli erőszakkal. A per során megannyi kompromittáló részlet kapott nyilvánosságot, köszönhetően annak, hogy a rágalmazási pert élőben követhette a világ. A Dailymail most összeszedte a per kulcsfontosságú fordulópontjait, melyek perdöntőek lehetnek, és melyek a legnagyobb publicitást kapták, felháborító vagy éppen nevetséges mivoltuk miatt.

Amber Heard ügyvédje nevetségessé tette magát a bíróságon

A színésznő és jogi csapata biztosan bánja, hogy a pert élőben közvetítették, mely talán a legtöbbet a színésznő helyzetén rontott. A közösségi oldalakon hetekig top témaként szerepelt Heard ügyvédje, aki a saját kérdése kapcsán tiltakozott. Amikor Ben Rottenborn Deppet kérdezte az ujját ért sérülésről, a kapott válasz közben gyorsan bekiáltotta, „tiltakozom”, amitől még a bíró szemöldöke is felszaladt, hiszen a saját kérdésére kapott választ utasította vissza. Depp persze kinevette az ügyvédet, melyről a videó fotótűzként terjedt el az interneten.

Johnny Depp levágott ujja

Johnny Depp a bíróságon (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

A bíróság kiemelten foglalkozott egy Ausztráliában történt esettel, amikor is Depp a Karib-tenger kalózainak újabb epizódját forgatta. Azon az estén Depp állítása szerint Heard egy vodkás üveget vágott hozzá, ami levágta az egyik ujjbegyét. A veszekedés a házassági szerződésük tartalma miatt fajult el. Az eset egészen biztosan megtörtént, hiszen Depp orvosa, David Kipper a bírósági meghallgatásán elmondta, hogy a személyzettel órákig keresték a sztár ujjának darabját, ami végül a konyhában lett meg. Depp korábban azt állította, hogy a baleset egy forgatáson történt, a per során azonban visszatért az első verzióhoz, mely szerint Heard erőszakos viselkedése miatt kellett visszavarrni ujjbegyét. A színész ügyvédje egyébként a bíróságon most egy hangfelvételt is lejátszott, amin jól hallhatók a vita részletei. Heard ügyvédje ennek kapcsán egy ortopéd sebészt is beidézett, aki cáfolni próbálta Johnny Depp sérülésének hogyanját. A szakértő szerint Depp leírása az esetről nem valószerű, mivel a körömágya nem sérült, kétségbe vonva ezzel a színész szavait.

Testüregi motozás

Heard sírva osztotta meg horrortörténeteit a házasságáról, melyek közül a legmegdöbbentőbb egyértelműen egy 2013-as kempingezés közben történt, amikor is Amberen testüregmotozást végzett az eltűnt kokain után kutató Johnny. A pár barátokkal érkezett egy luxus-lakókocsiparkba, azonban a szórakoztatóra tervezett este rémálommá vált, amikor a drogfüggőségben szenvedő Depp nem találta a hétvégére vitt kokainadagját.

„Eltépte a ruhám felső részét, aztán a fehérneműmet is. Testüregkutatást végzett, a kábítószerét kereste”

– emlékezett vissza Heard.

Kate Moss vallomásában tisztázta Johnny Deppet

Kate Moss színésznő online jelentkezett be Johnny Depp és Amber Heard rágalmazási perére, ahol végre kiderült, hogy a színész valóban lelökte-e a modellt a lépcsőn, ahogyan azt az exfeleség, Heard korábban a bíróságon állította. Amber, aki a történettel azt akarta bizonyítani, hogy Depp korábbi barátnőivel is erőszakosan viselkedett, felsült a történettel, Moss ugyanis elárulta, hogy az 1994-től 1998-ig tartó kapcsolatuk alatt Depp sosem viselkedett vele bántóan, nem emelt rá kezet.

„Soha nem lökött meg, nem rúgott meg, és nem dobott le semmilyen lépcsőn, nem!”

– szögezte le Moss a bíróság előtt.

Johnny Depp végigflörtölte vonzó ügyvédjével a pert

Camille Vasquez hamar a közösségi média új sztárja lett, hiszen nem csak hihetetlenül eszes és furfangos, de kifejezetten vonzó jelenség is. Vélhetően nem véletlen, hogy a sorsdöntő peréhez Depp egy ügyvédnőt választott, hiszen jogi képviselőjével való kapcsolata tökéletesen ellensúlyozza a Deppre aggatott „nőverő” jelzőt. Az ügyvédnő gyakran kuncogott Depp vicces hozzászólásain és láthatóan nagyon komfortosan érezték magukat egymás társaságában, keresték a fizikai kontaktust, ami egyesek szerint flörtnek is beillett.

Kapcsolódó tartalom

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Johnny Depp 50 millió dollárra (18 milliárd forintra) perelte exfeleségét, Amber Heardöt egy cikk miatt, amelyet a nő a The Washington Post számára írt 2018 decemberében, és amelyben a családon belüli bántalmazásról beszélt.

Bár Amber nem nevezi meg a cikkben Deppet, a színész ügyvédje szerint mindenki számára egyértelmű volt, hogy kire utal írásában Heard. A nő viszontkeresetet nyújtott be házasságuk alatti és utáni bántalmazás miatt.

A tárgyalás április 12-én kezdődött az amerikai Virginia állambeli Farifax megyei bíróságon. A hathetes virginiai tárgyalás után május 27-én pénteken megkezdődött az esküdtszék tanácskozása a Johnny Depp és Amber Heard közötti nagy horderejű rágalmazási perben.

Kapcsolódó tartalom

A héttagú esküdtszéknek egyhangú döntést kell hoznia az ítélethez. Nem sokkal azután kezdték meg a tanácskozást, hogy mindkét fél elmondta a záróbeszédet.

Az esküdtszék fő feladata, hogy meghatározza, hogy Amber Heardnek valóban meg kell-e fizetnie a milliós kártérítést. Depp 50 millió dollárt (18 milliárd forint) követel a Heard ellen indított rágalmazási perében, mondván, hogy a véleménycikk tönkretette a karrierjét. Heard viszontkeresetet nyújtott be, azt állítva, hogy Depp többször is fizikailag bántalmazta a házasságuk előtt és alatt, és 100 millió dolláros kártérítést követel.

Az esküdtszék nem hozott ítéletet múlt pénteken, így a hétfői emlékezés napja miatti hosszú hétvége után a tanácskozás kedden folytatódik.