Óriás T-rex tartja rettegésben London lakóit

Egy húsevő őslény foglalta el a Trafalgar teret.

Egy életnagyságú Tyrannosaurus kápráztatta el a rajongókat a londoni Trafalgar téren elhelyezett nagy kivetítőn, hogy a Jurassic-franchise hatodik filmjét, a Jurassic World: Világuralmat reklámozza, ami elképzelhető, hogy nem az utolsó lesz, ahogy azt korábban állították.

Évekig úgy szólt a hivatalos fáma, hogy az új Jurassic World-trilógia méltó lezárása lesz a sorozatnak az első trilógia után, azaz a hamarosan látható Jurassic World: Világuralom az utolsó darab.

Most viszont a főszereplő Chris Pratt belengette, amit néhányan eddig is rebesgettek, hogy a stúdió nem fogja elengedni egyik legértékesebb tulajdonát, lesznek még folytatások, amikben természetesen Pratt is szeretne benne lenni. Nem meglepő módon a konkurens Marvel Cinematic Universe példáját hozta fel, amely egy végtelennek tűnő történetfolyam új karakterekkel és cselekményszálakkal.

„A Bosszúállók esetében is egyre újabb filmek készülnek, a főkaraktereknek megvan a maga saját trilógiája, és az egész összefügg. Egyre csak jönnek az újabb és újabb filmek, és egyik esetében sincs olyan érzése az embernek, hogy ezzel már befejezték. Ugyanezt meg lehet csinálni a dinókkal is”

– magyarázta Pratt.

Hasonló véleményen van a Jurassic World-filmek rendezője, Colin Trevorrow is, aki azt mondja, szeretné látni, fiatalabb rendezők mit tudnak kihozni a franchise-ból, és szerinte a közönség sem gondolja, hogy a dinózásnak valaha vége lesz.

A Jurassic Park hihetetlen sikere után a kilencvenes években többször is próbáltak dinós tévésorozatokat összehozni, épkézláb ötletek híján sikertelenül, de igaza lehet a rendezőnek abban, hogy másfél nemzedékkel később, sokkal fejlettebb technológiával egy új filmes generáció talán le tud tenni valamit az asztalra, persze mozifilmek formájában.