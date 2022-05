Ryan Gosling és Chris Evans leamortizálja Budapestet

Megérkezett a The Grey Man várva várt első előzetese, amiben a két hollywoodi sármőr izgalmas akciójelenetekben feszül egymásnak a magyar főváros utcáin.

A Netflix eddigi egyik legnagyobb, 200 millió dolláros költségvetésű filmje, július 22-én debütál a streamingplatformon és állítólag már a folytatást is tervezik. A The Gray Man a látványos akciójelenetek mellett, lenyűgöző szereplőgárdával is büszkélkedhet: Chris Evans és Ryan Gosling mellett, feltűnik még Ana de Armas, Julia Butters, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Eme Ikwuakor, Scott Haze és Billy Bob Thornton is – írja a Just Jared.

A Joe Russo, Christopher Markus és Stephen McFeely forgatókönyvéből készülő The Gray Man egy volt CIA-ügynökről, Court Gentryről szól, akiből szabadúszó bérgyilkos válik. Az akcióthriller egy gyilkosok közötti halálos párbaj, amelyben Gentryre (Gosling) vadászik világszerte egykori CIA-s kollégája, Lloyd Hansen (Evans). A forgatókönyv Mark Greaney 2009-ben megjelent, azonos című regényén alapul, amelynek folytatásai is sikert arattak.

A film producerei között szerepel a Russo fivérek és Mike Larocca AGBO produkciós cége, valamint Joe Roth és Jeff Kirschenbaum is. A várakozások szerint Gosling egy sor további Grey Man-produkcióban alakítja majd a főszerepet.

A The Gray Mant 2021 elején kezdték el forgatni több helyszínen, Los Angelesben, Thaiföldön, Franciaországban és Budapesten is, így a hazai nézők több fővárosi látképet is kiszúrhatnak majd filmben.