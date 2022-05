Több évtized után ismét mindenki Diana ikonikus tiarájáról beszél

— Page Six (@PageSix) May 19, 2022

A május 28-tól június 15-ig tartó kiállításon számos királyi ékszer lesz látható, köztük a legendás Spencer Tiara, amelyet Diana 1981. július 29-én az esküvőjén viselt.

A mintegy ötven lenyűgöző ékszert felvonultató Hatalom és imázs: királyi és arisztokrata tiarák című tárlatot II. Erzsébet királynő platina jubileumi ünnepségének tiszteletére rendezik meg – írja cikkében a Page Six.

A walesi hercegné esküvői diadémja, öccse, Charles Spencer grófnak köszönhetően látható a Sotheby’s kiállításán, aki a felbecsülhetetlen ékszert az aukciós ház rendelkezésére bocsátotta. Bár sokan arra számítottak, hogy Charles lánya, Lady Kitty Spencer fogja viselni a híres tiarát 2021-es pazar esküvőjén, de végül az ara lemondott róla.

