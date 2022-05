A sírból üzent édesanyjának a mémmé vált gyereksztár

Hetekkel a fiatal szépség tragikus halála után, csomagja érkezett Kailia édesanyjának, méghozzá elhunyt lányától.

A néhai szépségkirálynő egy különleges takarót küldött egy levéllel mellékelve, és egyéni kiszállítási időpontot kért a rendelésnél, két héttel öngyilkossága utánra időzítve – írja a PageSix.

„Kedves Anya! Még ha nem is vagyok most melletted, szeretném, ha tudnád, hogy szeretlek és nagyra értékellek. Mindig. Takard be magad ezzel a takaróval és gondolj rá úgy, mint egy nagy ölelésre tőlem. Szeretlek!”