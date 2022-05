Pimaszul fiatal modellel randizik a Szex és New York 63 éves írója

Candace Bushnellt egyáltalán nem zavarja a 42 év korkülönbség.

‘Sex and the City’ author Candace Bushnell, 63, dating 21-year-old model https://t.co/SvVZE7pSu0 pic.twitter.com/5ddGp3faLm — Page Six (@PageSix) May 23, 2022

A nagysikerű Szex és New York szerzője, a 63 éves Candace egy divatbemutató kifutóján vetett szemet a 21 éves fiatalra, akit azóta „mindenhová magával visz” – számolt be a Page Sixnek nyilatkozó forrás, aki szerint a pár a hatalmas korkülönbség ellenére, nagyon is jól kijönnek, szeretnek egymás társaságában lenni.

A fiú nevét a bennfentes nem árulta el, de azt igen, hogy a modell sötét szemű, kócos hajú és sugárzik belőle a játékosság, ami az írónőt is megfiatalítja, ha együtt vannak.

Candace Bushnell mindig a nála fiatalabb férfiakért rajongott. 2002-ben hozzáment a 10 évvel fiatalabb New York City Ballet igazgatójához, Charles Askegardhoz, akivel 2012-ig voltak együtt. Randizott még a Spin kiadó és a Penthouse örökösével, Bob Guccione Jr.-ral, Alfonse M. D’Amato szenátorral, a Talk magazin társalapítójával Ron Galottival, akiről állítólag Mr. Big karakterét mintázta, Michael Bergin modellel és Stephen Morris brit kockázatibefektetővel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Candace Bushnell (@candacebushnell) által megosztott bejegyzés

Az írónő egy korábbi podcast műsorban elárulta azt is, hogy egyszer randevúzott John Corbett-tel, aki az HBO nagysikerű Szex és New York sorozatában Aidan Shaw-t alakította, de nem folytatták a dolgot, mert a színész akkoriban Bo Derekkel is randevúzott, akit később feleségül vett.