Húszévesnek hiszik a nyugdíjas korú nőt

Nők milliói irigyelhetik, azt a 60-as éveiben járó angol nőt, aki szemtelenül fiatalnak néz ki. A hölgy randizni szeretne, de fiatalos külseje ellenére nem tud, mert senki nem hiszi el a valós életkorát.

“There’s always a question when I give somebody my date of birth, people say ‘wow, you look really young’ or ‘what is your secret’https://t.co/j7dw6CTaud — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 22, 2022

Az angliai Wirallban élő Eudora Okoro 2019-ben vesztette el 52 éves férjét, Pault. Eudora most újra nyitott egy új kapcsolatra, de a külseje nagyon megnehezíti ezt.

Sokan azt gondolnák, hogy milyen könnyű annak a nőnek, aki szép, karcsú és még a kor sem fog rajta. Ezzel szemben Eudora hiába keresi a szerelmet, nem boldogul extrém fiatalos külsejével. Ugyanis senki sem hiszi el, hogy valóban annyi idős, mint amennyinek mondja magát. A 60 éves, szerelmet kereső nő már a társkereső profiljában is letagadott vagy 10 évet, de még így is azt hiszik az emberek, hogy ez valami vicc.

Eudora Okoro elmesélte, hogy még egy régi iskolai barátját is feszélyezte találkozásuk, aki utólag mesélte el, hogy nagyon meglepődött és irigy volt, amiért Eudora az évek során alig változott.

A kortalan hölgy semmilyen területen nem tudta kamatoztatni nem mindennapi kinézetét. Egy szépségipari márka arca szeretett volna lenni, amit meg is pályázott. De úgy látszik rossz projektre jelentkezett, mert a cég 50-es és 60-as éveiben járó modelleket keresett öregedésgátló kampányához, amihez Eudora külseje, ismételten túl kislányos volt. Ezért a cég elutasította.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eudora Okoro-Andrew (@eudoraokoroandrew) által megosztott bejegyzés

Ez a szerencsés külső nem mindig adatott meg Eudórának. Fiatal korában vékonyka lány volt, aki csak azért evett, hogy hízzon valamicskét. De ahogy idősödött, úgy változott külseje és egyre jobban nézett ki. Bárhová is tette be a lábát, a kora miatt magyarázkodnia kellett. Volt, amikor még az iratait is be kellett mutatnia.

Hogy Eudora minek köszönheti kortalanságát?

#parent | #kids | Woman says old school friends ‘feel sick’ at how young she looks https://t.co/gAUP89mKcv — Parent Security (@ParentSecurity) May 22, 2022

A tánctanárként és DJ-ként dolgozó brit nő állítása szerint, soha nem volt plasztikai műtétje vagy botox kezelése. Rendkívüli külsejét többek között annak köszönheti, hogy aktív életet él és odafigyel bőre egészségére. Bőrét mindennap hidratálja és fényvédőt használ. Minden reggel friss gyümölcs- és zöldség levet iszik és ragaszkodik a növényi alapú étrendhez. Emellett két liter vizet fogyaszt el és nincs olyan nap, amikor ne tornázna – olvasható a Daily Star cikkében.

Meggyőződése, hogy a fiatalság kulcsa, csak és kizárólag a mi kezünkben van.