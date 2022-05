Égő házban rekedt Ozzy Osbourne lánya

Egyelőre tisztázatlan okokból, tűz ütött ki múlthéten egy hollywoodi stúdióban, ahol a Black Sabbath frontemberének legidősebb lánya, Aimee és a család egyik producere is tartózkodott. A rendőrségi jelentés szerint, ketten sérülésekkel távoztak az épületből, egy személy pedig meghalt. Az oltásban 78 tűzoltó vett részt.

A tűzvészben, mint utólag kiderült, Sharon és Ozzy Osbourne 38 éves lánya, Aimee és a producer sérültek meg. Őket füstmérgezéssel szállították kórházba. Az aggódó anya később a közösségi médiában mondott köszönetet annak a zenésznek, aki életét kockáztatva mentette ki lányát az égő épületből – írja a PageSix.

Sharon Osbourne thanks rapper who 'saved' daughter Aimee's life in studio fire – Page Six https://t.co/f270MstlxR

