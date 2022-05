Apa lett az Alkonyat-filmek vámpírja

Michael Sheen and Anna Lundberg welcome second baby together, his third https://t.co/GJl4lrPS8E pic.twitter.com/hTvbFkFyWj

Háromszoros apa lett Michael Sheen – írja a PageSix. Az 53 éves színésznek – akit legtöbben az Alkonyat Arójaként ismernek – már van egy 23 éves lánya exétől, Kate Beckinsale-től, valamint egy másik kislánya jelenlegi párjától, aki két éve született.

Michael most pedig újabb örömhírrel szolgált közösségi oldalán a rajongóinak, Anna Lundberg ugyanis világra hozta második közös gyermeküket.

– írta Sheen Twitteren. 27 éves párja ugyanezt a mondatot osztotta meg az Instagramon, és mindkét büszke szülő posztolt egy fotót, amelyen a csecsemő a kisujjukat szorongatja.

And just like that….there was another monkey jumping on the bed 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👶🏻🇸🇪#190522 pic.twitter.com/UXMeL6GViJ

