Kevin Spacey sorozatgyilkosként tér vissza a filmvászonra

A színésznek ez lesz az első filmje a szexuális zaklatási vádak óta.

Kevin Spacey sorozatgyilkost alakít közel öt évvel a szexuális botrányba keveredése után.

A Peter Five Eight, amelynek csütörtökön a cannes-i filmfesztiválon mutatták be az első előzetesét, egy ingatlanügynök történetét meséli el (Jet Jandreau), aki látszólag nyugodt életet él, de valójában alkoholista és egy sötét titkot őrizget – írja a Deadline.

Spacey egy karizmatikus idegent alakít, aki azután kerül a képbe, hogy megbízást kap főnökétől a lány felkutatására.

A film, amelynek marketing szlogenje „A bűnösök mindig megfizetnek”, közel öt évvel azután készült el, hogy Anthony Rapp színész megvádolta Spacey-t, hogy 1986-ban szexuálisan közeledett felé, amikor Rapp még csak 14 éves volt. Anthony felszólalása után egyre többet kezdték el vádolni a színészt, sokan a nagysikerű House of Cards című sorozat stábjából.

A kétszeres Oscar-díjas színész láthatóan készen áll visszatérni Hollywoodba. Spacey jelenleg filmforgalmazót keres az 1242 című történelmi drámához, amely magyar-mongol-angol koprodukcióban készül, a rendezője pedig Soós Péter lesz. A 62 éves színész egy itáliai bíborost, a történet főgonoszát alakítja majd a tatárjárás korabeli filmben.