Fotóval jelentette be: másodjára is apuka lett Ed Sheeran

Az énekesnek és feleségének titokban megszületett a második gyermekük.

Ed Sheeran and wife Cherry Seaborn secretly welcome another baby girl https://t.co/TsRWtlaaRk pic.twitter.com/QsYBMuJyqu — New York Post (@nypost) May 19, 2022

A Shape of You 31 éves énekese csütörtökön az Instagramon jelentette be, hogy feleségével, Cherry Seabornnal titokban újabb kislánnyal bővült a családjuk – írja a PageSix. A párnak már van egy 1 éves lánya, aki a Lyra Antarctica nevet kapta.

Sheeran megosztott egy fotót, amelyen egy barna takarón egy pár imádnivaló fehér zoknicska látható, hozzá pedig a felirat:

„Szeretném, ha mindenki tudná, hogy újabb gyönyörű kislányunk született. Nagyon szeretjük őt és odáig vagyunk, hogy négy főre bővült a családunk.”

Az énekes egyébként első gyermeke, Lyra Antarctica születésénél is ezt a módszert alkalmazta. A 2020 szeptemberében született kislány érkezését szintén Instagramon egy fotóval jelentette be a büszke édesapa, csak akkor egy tengerészkék és egy szürke babazoknival.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy Sheeran és Seaborn második gyermeke mikor született, valamint milyen nevet kapott.

Az énekes és kedvese 2015-ben kezdtek randizni, majd négy évvel később oltár elé álltak. Ed állítólag rengeteg dalt írt feleségéről, köztük olyan slágereket, mint a Perfect és a Shape of You. 2019 decemberében Cherry még férje, Put It All On Me című dalához készült klipjében is szerepelt.