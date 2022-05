Egy szerencsétlen véletlen miatt majdnem meghalt a népszerű sorozat teljes stábja

A The Office című sorozat sztárjai elárulták, hogy egy azon forgatási napon kétszer is életveszélyes szituációba kerültek.

Jenna Fischer, aki Pamet játszotta az NBC sikersorozatában, és Angela Kinsey, aki Angelát alakította, közös Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There című könyvükben, elmesélték milyen kulisszák mögötti drámában volt részük A hivatal egyik forgatási napján – írja a NY Post.

Az életveszélyes kaland a 9. évad 4. epizódjának felvételén történt, amikor is a munkatársak kénytelenek voltak elhagyni kényelmes és megszokott irodaházukat és egy mobil munkaállomásba átköltözni egy teljes hétre.

„Egy kis reptéri buszba 14 színész, négy stábtag, íróasztalok, székek, lámpák, nyomtató, mikró, tévé és még egy kávéfőző zsúfolódott be. Mi romolhatott volna el? Ki tudta volna megjósolni, hogy Ellie Kemper bepisil a nadrágjába vagy, hogy az egész stáb majdnem meghal – kétszer is?”

– írja a könyvben a 48 éves Jenna.

A két színésznő úgy emlékszik vissza arra a bizonyos fullasztóan meleg napra, mint életük legijesztőbb és egyben legkalandosabb délutánjára.

„Gyakorlatilag egy mozgó, forró konzervdobozban voltunk, levegő nélkül. Azt hittem, Brian és Creed el fog olvadni. Oscar úgy nézett ki, mintha meghalt volna. Ráadásul nagyon kanyargós volt az út, Jenna rosszul is lett az autóban. Ekkor még csak a hőség és a hányinger tűnt a legnagyobb ellenségünknek.”

A forgatókönyv szerint Dwight úgy vezette a buszt, mint egy őrült, a színészeknek pedig úgy kellett tenniük, mintha valóban jobbra-balra hánykolódnának a buszban, de a rendező nem találta elég valósághűnek a jelenetet, ezért egy kaszkadőr sofőrrel vették fel a jelenetet.

„Mindannyian játszottuk tovább a szerepünket, mondtuk a szöveget, amikor a rendező odaszólt a sofőrnek, hogy kanyarodj! És akkor minden a feje tetejére állt. Elborult az összes kellék, a bútorok, és mi is egymásra zuhantunk.”

Az ebédszünetben a készítőknek sikerült beszerezniük egy hordozható légkondicionálót, ami legalább a fullasztó meleg problémát megoldotta, de ekkor újabb életveszélyes helyzetbe kerültek.

„Elindultunk, ment tovább a felvétel. Ekkor vettem észre egy furcsa szagot. Aztán vitatkozni kezdtünk arról, hogy a busznak fura szaga van-e, végül az operatőrünk összeesett.”

Mint kiderült, a hordozható légkondicionáló bevezető csöve közvetlenül a busz kipufogója mellett volt, így a berendezés folyamatosan kipufogógázt nyomott a légtérbe, ami lassan mindannyiukat megmérgezett.

A szereplők és a stáb szerencsére túlélték a megrázó forgatási napot, és folytatták a szeretett sitcom utolsó évadának befejezését. A kilencedik és egyben utolsó évad 2013. május 16-án ért véget.