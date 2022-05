Kölyökképű színész lesz Az éhezők viadal előzményfilm főszereplője

A filmet forgalmazó Lionsgate megtalálta a tökéletes fiatal Snow elnököt.

Lionsgate's upcoming "Hunger Games" prequel has its lead as "Billy the Kid" star Tom Blyth will play a young Coriolanus Snow https://t.co/T3ZemdLLsW — TheWrap (@TheWrap) May 16, 2022

Tom Blyth kapta meg a szerepet az Éhezők viadala előzményfilmjében, a The Ballad of Songbirds and Snakes-ben. Az eredeti franchise-ban Donald Sutherland által alakított Snow elnök fiatalkorát követhetjük nyomon a Francis Lawrence rendezte moziban.

„Coriolanus Snow egy összetett karakter: túlélő, hűséges barát, kegyetlen mészáros, hős szerelmes és egy ízig-vérig ambiciózus fiatalember. Tom a tökéletes választás arra, hogy elmeséljük Snow összetett életútját és bemutassuk, hogyan alakul át azzá a kíméletlen zsarnokká, akit megismertek a nézők Az éhezők viadalában”

– osztotta meg a rendező a Just Jareddel.

A The Ballad of Songbirds and Snakes című filmben Coriolanus Snow-t 18 évesen láthatjuk majd, évekkel azelőtt, hogy Panem zsarnoki elnökévé válna.

Az ifjú Coriolanus jóképű és sármos, és bár családja nehéz időket él meg, amikor kiválasztják mentornak a Tizedik Éhezők Viadalára, úgy érzi, ez örökre megváltoztatja a sorsát.