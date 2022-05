Az elhunyt Patrick Swayze is visszatér a Dirty Dancing folytatásában

Bár a színész 2009-ben elhunyt, de a karakterét mindenképpen visszahozzák az új moziban.

‘Dirty Dancing’ sequel: How a Patrick Swayze hologram could ruin everything https://t.co/vrxniksxFQ pic.twitter.com/wTB7yeLoXx — New York Post (@nypost) May 17, 2022

Az április végi CinamaConon a Lionsgate hivatalosan is bejelentette, hogy Jennifer Gray-jel érkezik új Dirty Dancing-film. A hír megerősítésére két éve vártak a rajongók, Grey ugyanis 2020 óta dolgozik egy titkos táncos projekten, melyről sokan sejtették, hogy a Piszkos tánc egy remake-je lehet.

A táncos sztori az 1990-es években játszódik majd, és hogy a készítők között Jonathan Levine és Gillian Bohrer neve olvasható. Hogy milyen módon csatlakozik be a film az előző két, egyébként kapcsolat nélküli részek sorába, az egyelőre nem világos. Az biztos, hogy Grey ismét Frances “Baby” Housemant alakítja majd.

Eddig a rajongók biztosra vették, hogy a 2009-ben hasnyálmirigyrákban elhunyt Patrick Swayzay felbukkanására maximum csak visszaemlékező jelenetekben van esély, a cannes-i filmfesztiválon a rendező azonban olyan nyilatkozatot tett, ami a Deadline újságíróit is elgondolkoztatta.

“Annyi szereplőt csábítunk vissza az eredeti filmből, amennyit csak tudunk. Tárgyalunk Patrick hagyatékkezelőjével is, hiszen Johnny alapvető része Baby történetének”

– osztotta meg terveit a rendező.

A ködös megfogalmazás jelentheti azt, hogy régi felvételeket használnak majd fel a folytatáshoz, hiszen ezekhez is szükséges megegyezni a hagyatékkezelővel, ha azonban Jonathan Levine-nek merészebb tervei vannak, még az is előfordulhat, hogy Star Wars: Skywalker kora mintájára, ahogyan a néhai Carrie Fishert, úgy Patrick Swayze-t is vissza lehet hozni az élők közé. Egyelőre a rendező nem reagált a New York Post megkeresésére, miszerint hologram, CGI, vagy régi felvételek újrafelhasználásával élesztenék-e fel a legendás filmsztárt, így csak reménykedni lehet benne, hogy nem lesz illúzióromboló a végeredmény.