Gordon Ramsay megkopasztotta volt üzlettársát

A világhírű séf több millió dolláros kártérítési pert nyert egykori partnerével, Rowen Seibellel szemben.

Gordon Ramsay wins $4.5 million in damages from ex-business partner https://t.co/IhODnhNj9r pic.twitter.com/9L0r6Wo8ve — Page Six (@PageSix) May 16, 2022

Seibel 2014-ben perelte be a „tüzes” brit séfet 10,8 millió dollárra, miután állítása szerint, Ramsay szándékosan buktatta meg közös üzletüket. Gordon és Rowen 2012-ben nyitották meg a The Fat Cow éttermet Los Angelesben, majd alig két év múlva le is húzták a rolót.

Ramsay a perre reagálva viszontkeresetet nyújtott be, amiben Seibelt azzal vádolta, hogy a Ramsay hírnevén próbált felkapaszkodni a legjobbak közé. A brit séf továbbá inkompetensnek, tisztességtelennek és „égbekiáltóan alkalmatlannak” nevezte egykori üzlettársát.

A New York-i fellebbviteli bíróság most ítéletet hozott a több éve húzódó pereskedésben. A bíró Gordon Ramsay javára döntött, mivel a tárgyalás során kiderült, hogy Seibel több ízben bizonyítékokat hamisított, sikkasztott és kenőpénzt fogadott el. Melissa Crane bírónő elrendelte, hogy Seibel fizessen 1,6 millió dollárt, valamint Ramsay ügyvédi költségeinek 50-70 százalékát, ami 5 millió dollár. A teljes kártérítés így körülbelül 4,5 millió dollárt tesz ki.

Gordon szóvivője a PageSixnek elmondta, hogy a sztárséf és jogi csapata egyáltalán nem lepődött meg az ítéleten és örülnek, hogy végre kiderült az igazság és pontot tehetnek ennek a kimerítő ügynek a végére.

Seibel ügyvédje – akit 2016-ban egy hónapra ítéltek rács mögé, mert hazudott az adóhivatalnak arról a több mint 1 millió dollárról, amelyet egy adócsalási rendszer részeként Svájcban rejtegetett – elmondta, hogy ügyfelével fellebbezni terveznek.