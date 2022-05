Csillagászati összeget fizetnek Johnny Depp és exfelesége sárdobálásáért

Fairfax, 2022. május 2.

Johnny Depp amerikai színész érkezik az általa indított rágalmazási per tárgyalására a virginiai Fairfax megyei bíróságon 2022. május 2-án. Depp rágalmazás vádjával perelte be korábbi feleségét, Amber Heard amerikai színésznőt, akitől 50 millió dollár kártérítést követel. Amber Heard egy 2018-as véleménycikkben családon belüli bántalmazások túlélőjének nevezte magát. A per április 11-én vette kezdetét, és várhatóan hat héten át tart majd.

MTI/EPA/Pool/AP/Steve Helber