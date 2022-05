Eladó a ház, ahol megalapították a Facebookot

For first time ever, house where Facebook was created lists for $5.3M https://t.co/DKBUj3FS8W pic.twitter.com/nJ57Jptf6k

A kék színű, sárga ajtós ház még 1998-ban épült. A hat hálószobából, valamint négy és fél fürdőszobából álló Los Altos-i ingatlan 2004-től volt kiadó.

Az akkor 19 éves Mark Zuckerberg és Dustin Moskovitz, valamint a 24 éves Sean Parker ebben a házban alapította meg a ma már több milliárd dolláros világcéget.

Judy Fusco volt a ház akkori tulajdonosa, aki bérbe akarta adni frissen felújított otthonát. Három fiatalember volt az első érdeklődő – Zuckerberg, Moskovitz, valamint Parker. Zuckerberg anélkül, hogy bement volna a házba, ajánlatot tett a ház bérlésére – írja cikkében a New York Post.

