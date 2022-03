A hollywoodi aranykalitka - szupersztárok még híresebb gyermekei

Kiefer Sutherland (Donald Sutherland)

Bár az ő esetükben nehéz eldönteni, hogy ki a híresebb, hiszen a Sutherlandek neve mindenkinek ismerősen cseng. Donald Sutherland a kétezres években ért el igazi áttörést a karrierjében, amikor az Éhezők viadala és a Büszkeség és balítélet ismertté tette. A kanadai születésű sztár 87 éves lesz júliusban és a legutóbbi híradásokból úgy tudjuk, hogy jó erőben van. Kétszeres Golden Globe-díjas színész, nem Kanadában, hanem az Egyesült Államokban forgatott filmeknek köszönheti sikereit. 1978-ban hazája magas állami kitüntetéssel ismerte el tevékenységét. 2017. november 11-én pályafutásának elismeréséül Oscar-életműdíjat vehetett át az Amerikai Filmakadémiától. Kevesen tudják, hogy négy gyermeke van, a leghíresebb Kiefer ( 55), aki keményen dolgozott a sikerért. Kiefer William Frederick Demsey George Rufus Sutherland (teljes nevén) Londonban született. Golden Globe- és Emmy-díjas sztár, legnagyobb sikerét a Fox által gyártott akciófilm-sorozatban, a 24 főszereplőjeként aratta, amelynek utolsó nyolcadik évadát 2010-ben mutatták be, de még mindig sokan visszanézik a sorozatot. Kevesen tudják, hogy a skót származású családbanaz anyai nagyapa, Tommy Douglas legendás tartományi miniszterelnök volt, a kanadai ingyenes egészségügyi ellátás atyja.

Emma Roberts (Eric Roberts)

Eric Roberts olyan nagy filmekben játszott, mint a Sötét lovag vagy a Feláldozhatók. A neve mégsem cseng annyira ismerősen, mert legtöbbször csak kisebb szerepek jutottak neki. Lánya, Emma viszont igazi hírnévre tett szert. A lány eleinte tinifilmek sztárja volt, de hamar komoly szerepeket kapott a Családi üzelmekben vagy az Amerikai Horror Storyban. Ki tudja, lehet, hogy Emma még a nagynénjét, Julia Robertset is túlszárnyalja majd? Julia Roberts az 1990-ben bemutatott Micsoda nő! című romantikus vígjátékkal alapozta meg pályafutását, és az egyik legjobban fizetett hollywoodi színésznővé vált. Nyolc jelölésből három Golden Globe-díjat nyert, továbbá négy alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből a legjobb női főszereplőnek járó díjat vihette haza az Erin Brockovich – Zűrös természet (2000) című életrajzi filmben nyújtott alakításáért.

Kaia Gerber

Az éjszakai élet egyik legnagyobb befektetője a Midnight Oil és a The Gerber Group alapító tulajdonosa, vagyonos üzletember az édesapa és a világhírű modell, Cindy Crawford az édesanya. Mindketten ragyogó külsővel bírnak, ebből a gyermekek is örököltek, Kaia és testvére, Presley. Még csak 20 éves a lány, de kiköpött mása édesanyjának, és sorban állnak, hogy modellként alkalmazzák a legnagyobb divatházak, például a Chanel, Fendi, Givenchy, Bottega Veneta vagy éppen a Prada olasz divatház. Több Fashion Weeken is végigvonult már a kifutón, ám ő nemcsak modellként akart magának hírnevet szerezni. A tehetséges Kaia Jordan Gerber az American Horror Story című sorozat legutóbbi évadában villantotta meg színészi képességét, és jól sikerült a debütálás. A kritikusok szerint is érdemes folytatnia a színjátszást, úgy tűnik tehetségből sincs híján – többen írják róla, hogy nagyon kitartó és szorgalmas fiatal.

Dakota Johnson

Tippi Hedren Hollywood egyik legkeresettebb színésznője volt, Alfred Hitchcoch filmjében lett világhírű. Melanie Griffith, Tippi lánya is ezt a mesterséget választotta, édesanyja sikereit túlszárnyalta. Golden Globe-ot nyert, de kipróbálta magát producerként is. 1988-ban a Dolgozó lány hozta meg számára az áttörést, Oscarra is jelölték a főszerepért. Négyszer ment férjhez, Dakota édesapjához, Don Johnsonhoz kétszer is. Anyja, apja színész, az isten sem menti meg a pályától – vélekedtek a bennfentesek, és igazuk lett. Don Johnson lányáról már kiskorában tudni lehetett, hogy ő is a színészet felé veszi az irányt, 17 évesen bele is vetette magát ebbe a kívülről csillogó világba. Kisebb szerepek után A szürke ötven árnyalata-trilógiában kapta élete első főszerepét, amit nem fogadtak jól a kritikusok, de a színésznőnek sikerült meglovagolnia a filmmel járó dicsőséget és érdeklődést. Több műfajban is kipróbálta magát, így nemcsak a misztikus horrorokban, hanem a filmdrámákban is bebizonyította, hogy még szüleinél is tehetségesebb és sokszínűbb. A Coldplay énekese 2017 óta szerelmes a lányba, Gwyneth Paltrow egykori férje házasság nélkül is jól érzi magát Dakota mellett.

Miley Cyrus

Destiny Hope Cyrus óriási utat tett meg a Hannah Montana filmszereptől addig, hogy a Time Magazin beválasztotta a világ 100 legbefolyásosabb embere közé. 2008-ban 25 millió dolláros bevételével a Forbes magazin 100 híresség listájának 13. helyére került, ez azért lássuk be, keveseknek sikerül. Az énekesnő nevét mindenhol ismerik, és ezt mára már nem csak édesapjának köszönheti. Billy Ray Cyrus amerikai színész és countryénekes, aki mára már csak vendég lánya koncertjein, de nem mindig volt ez így. A Disney csatornával kezdődött minden, ám Hannah szerepén gyorsan túlnőtt a lány. Egy darabig azt sem lehetett tudni, hogy énekelni akar vagy a színészet érdekli. 2006-ban indult el a sikersztori, amikor a filmsorozat (Hannah Montana) betétdalát kiadták, innen nem volt megállás. Lemezszerződések és filmszerepek találták meg. Sikeres volt, és tündökölően fiatal. Elveszett gyermekkorát számtalan párkapcsolattal próbálta „gyógyítani”, kevés sikerrel. A sztárgépezet őt is „felzabálta”. Mára gyógyult a függőségeiből, és igyekszik hálás lenni a sorsáért. Az, hogy átértékelte az életét, kudarcok sorozatának tudja be. Őszintén szorítunk érte, mert érdemes a figyelemre a fiatal művész.

Lila Moss

Lila Grace Moss Hack egy gyönyörű nő, a kifutók gyöngyszeme – tartják róla kritikusai.

A fiatal tehetséget a Kate Moss ügynökség képviseli, amelyet édesanyja 2016-ban alapított. Bár még nem érte el az anyja sikerét, tisztességes jövedelmet keresett modellkedéssel. 2017 óta egyre népszerűbb a divatszakmában. A különleges szépségű Lila ugyanis édesanyjával ellentétben visszafogott és igen céltudatos. A legnagyobb márkáknak adta be eddig a derekát, ez a taktika pedig nagyon is bejött neki, hiszen a Z generációs modellek toplistájának élén áll. Kevesen tudják róla, hogy komoly betegséggel küzd, és ezt a kifutón, a milánói divathéten hozta a nagyérdemű tudomására. Nyolcéves korában diagnosztizálták nála az 1-es típusú cukorbetegséget, egészsége védelmében kapta az omnipod inzulinpumpát, amely a catwalk show-n feltűnő volt és nagy visszhangot váltott ki. A Fendace Show-ról még a The New York Times is hosszasan írt. Lila édesanyja a bemutató után azt nyilatkozta, hogy egy gyakran láthatatlan állapot a reflektorfénybe került, és ez egy újabb lépés volt a divat világában. Kate Moss szerint, akit a The Fashion Spot idézett, a fogyatékossággal élő modellek továbbra is alulreprezentáltak és alulexponáltak. Mindent megtett és ezután is megtesz, hogy lánya elfoglalja méltó helyét, a betegsége ellenére is, a divatszakmában. Magánéletéről semmit nem tudni, és ez is a tudatos döntéseinek az egyike.

Maya Hawke

Ethan Hawke és Uma Thurman lányának nevét már mindenki ismeri. Szülei a Gattaca című film forgatásán találkoztak, még 1998-ban, és 2005-ben már el is váltak. A világhírű Julliard Schoolba járt, ahová csak a legtehetségesebb fiatalok nyernek felvételt. Művészetet és színészetet hallgatott, és ezen a pályán kötött ki. A modellkedést csak pénzkeresetnek tartotta, bár annak az egyik legszórakoztatóbb vállfaja – nyilatkozta egyszer. Ahogyan a nagymamája és az édesanyja, ő is a Vogue magazin mellett döntött, amikor bemutatkozott, ez zajos sikert aratott, nem csak New Yorkban. Jöttek a felkérések. Ennek köszönhette a Calvin Klein divatház felkérését is, sok más mellett. A CK fehérnemű-kollekcióját videókampányban népszerűsítette, a rendező Sofia Copolla. Barátságukat máig ápolják a sztárcsemeték.

(Ethan Hawke és Maya Hawke)

Maya családjában milliárdos befektető, bárónő és buddhista egyaránt megtalálható, elfogadó, nyitott közegben nőtt fel, erre szüksége is volt. Kevesen tudják róla, hogy diszlexiával küzd, ami megkeserítette korai iskolai éveit, ezért sűrűn váltogatta az intézményeket. Egy olyan magániskolában érettségizett, Brooklynban, ahol kevésbé számított a lexikális tudás, és a tanárok nem ragaszkodtak az osztályzáshoz. Itt tanulta meg kezelni és kommunikálni a hiányosságait. Maya a Stranger Things, a Kisasszonyok, a Volt egyszer egy Hollywood és a Mainstream című kasszasikerekben tűnt már fel, amelyekben mindig más és más oldalával lepte meg a filmek szerelmeseit. Hallunk még a 23 éves tehetséges lányról, annyi szent.

(Uma Turman gyermekeivel)

Margaret Qualley

Sarah Margaret Qualley legalább annyira igézően szép, mint édesanyja, Andie Macdowell világhírű filmszínésznő, akit talán a legtöbben a Zöld kártya című filmből ismerünk. Az egyedi szépségű lányra sokan felfigyeltek.

Nem nehéz kitalálni, hogy a filmipar hamar beszippantotta. Nyilatkozatokban az olvasható, hogy a mama remek tanácsokkal látta el a lányát, így sokkal tudatosabban választotta szerepeit a 27 éves nő. Pontosabban már a kezdetektől csak olyan alkotásokra jelentkezett vagy mondott igent, amelyek számára is kihívást jelentettek. Ezzel is szerette volna megmutatni, hogy híres anyja segítsége nélkül is képes lenne betörni Hollywood legjobbjai közé, bár az intelmeket komolyan vette és meg is fogadta. Lázadó fiatal volt, aki hamar a munkában találta magát, ami a legjobb terepnek bizonyult a feszültségek levezetéséhez és a kreativitás megélésére. Sok az elismerő kritika, vannak, akik nem rejtik véka alá, hogy Oscar-várományos művész lehet Sarahból.



Magánéletéről gyakran ír a bulvársajtó. Egy éve szakított Shia LaBeouf színművésszel, miután a korábbi barátnő, FKA Twigs énekesnő kitálalt a médiában, hogy Shia bántalmazta. Sarah elismerte és támogatta az énekesnőt. Új kapcsolata egy zenésszel szökött szárba, tavaly nyár végén. Jack Antonoff úgy tűnik jobb választás, bár 11 év a korkülönbség közöttük.