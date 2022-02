Így néz ki most a két éve rákkal küzdő Jeff Bridges

A 72 éves színész 2020-ban jelentette be közösségi oldalán, hogy limfómát állapítottak meg nála.

A színész 2020 októberében jelentette be közösségi oldalán, hogy limfómát állapítottak meg nála. A színész többször is beszámolt aktuális állapotáról közösségi oldalán keresztül, legutóbb pedig különösen jó hírekkel szolgált, a daganata üveggolyó méretűre csökkent, és a betegsége közben elkapott koronavírust is elfelejtette már – írja a People magazin.

Most pedig úgy tűnik, hogy erejét is kezdi visszanyerni, Jeff a minap feleségével, Susannal sétáltatta kutyáját Santa Barbarában. A színész láthatóan visszaszedett a korábban leadott súlyából, és az is óriási lépés, hogy oxigénpalack nélkül tudott kimenni az utcára, mely legutóbbi bejegyzése szerint, még állandó kiegészítője volt a mindennapjainak.

“Nem szépítem, közel volt a mennyek kapuja. Öt hétig voltam kórházban, mivel a kemoterápiás-kezelés teljesen kicsinálta az immunrendszerem” – nyilatkozta korábban A nagy Lebowski sztárja, akinek gyógyulását a kórházban elkapott koronavírus is lassította.

A hétszer is Oscar-díjra jelölt filmsztár 2010-ben az Őrült szív című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az amerikai filmakadémia díját. A hatvanas évektől filmező színész egyebek mellett az Azok a csodálatos Baker fiúk, a Csillagember, A félszemű és A préri urai című filmjeivel is sikert aratott.

Legutóbb 2018-ban a Húzós éjszaka az El Royale-ban című thrillerben láthatta a közönség a moziban, jelenleg a The Old Man című tévésorozatban forgat.