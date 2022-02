Britney Spears közel ötmilliárdért adta el élete történetét

A popsztár 15 millió dolláros (4,7 milliárd forint) üzletről állapodott meg a Simon and Schuster könyvkiadóval.

A megállapodást az elmúlt hónapokban kötötték – értesült a Deadline.com a résztvevőkhöz közeli forrásokból. A 15 millió dolláros összegről a Page Six írt először, a lap szerint a könyv az énekesnő szakmai és magánéletéről is szólni fog.

Novemberben egy Los Angeles-i bíróság megszüntette a negyvenéves Spears 13 éven át tartó gondnokságát, így az énekesnő ismét teljes mértékben maga dönthet sorsa felett, beleértve mintegy 60 millió dollárnyira becsült vagyonát is.

A bíróság már szeptemberben azonnali hatállyal felfüggesztette Spears apja, Jamie 2008 óta érvényben lévő felügyeleti jogát lánya pénzügyei felett.

Egyes források szerint a könyvről kötött megállapodás nem függ össze azzal, hogy Britney Spears húga, a 30 éves Jamie Lynn múlt hónapban könyvet adott ki Things I Should Have Said (Dolgok, melyeket ki kellett volna mondanom) címmel. Egy azóta törölt Instagram-bejegyzésben Spears mérgesen kelt ki a memoárban leírtak miatt.

Ezek után a popsztár ügyvédje felszólító levelet írt Jamie Lynn-nek, melyben az állt, hogy noha Britney nem olvasta és nem is áll szándékában elolvasni a könyvét, ő és sokmillió rajongója döbbenettel látta, “hogy használja ki ön őt anyagi haszonszerzésért”.

Britney Spears tavaly adott be keresetet a gondnokság és apja pénzügyi felügyeletének megszüntetését kérve. Az énekesnő apja szemére vetette, hogy akarata ellenére tartották őt egy pszichiátriai intézményben és olyan gyógyszerek és fogamzásgátló szedésére kényszerítette őt, amelyek megakadályozták, hogy teherbe essen.

Britney Spears idegösszeomlása miatt 2008 óta állt gondnokság alatt, mert a Los Angeles-i legfelsőbb bíróság illetékes bírája szerint túlságosan fogékony volt a negatív befolyásolásra, mentális állapota miatt képtelen volt saját döntéseket hozni. Apját jelölték ki arra, hogy kezelje lánya személyes és pénzügyeit.