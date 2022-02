A sármos énekes új klipjében leplezte le, hogy négyszeres apa lesz

Michael Bublé várandós felesége is feltűnik a videóban.

Michael Bublé énekes és kedvese, a spanyol származású Luisiana Lupilato színésznő 2011-ben házasodott össze, és három gyermekük született. Pár éve a szülők legnehezebb megpróbáltatását is kibírta házasságuk, amikor is kiderült, hogy kisfiuknak májrákja van. A gyermek azóta teljesen felépült, a pár pedig boldogabb mint valaha. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy úton van a sztárpár újabb gyermeke.

A 46 éves énekes és 34 éves színésznő felesége személyesen még nem kommentálta a hírt, a negyedik terhességről ugyanis Michael legújabb, a héten debütáló “I’ll Never Not Love You” című videoklipjében rántják le a leplet – számolt be róla a TMZ.

A kanadai származású Michael Bublé ma már az egyik legsikeresebb dzsesszénekes, aki három Grammy-díjat is bezsebelt karrierje során, melynek kis híján hátat fordított, amikor kiderült, hogy nagyobbik fia beteg.

“Az egész létem megkérdőjeleződött. Már teljesen másképpen tekintek az életre. Rájöttem, hogy már nincs gyomrom a szórakoztatóiparhoz, a karrierem alatt gyakorlatilag azt is elfelejtettem, hogy eredetileg miért kezdtem bele”

– nyilatkozta pár éve a kanadai énekes.

A nehéz időszakot követően a párnak ma már gyermekeik, a nyolcéves Noah, az ötéves Elias, és a hároméves Vida az első, így aztán nem is meglepő, hogy a családközpontú pár újra belevágott a nagy kalandba.