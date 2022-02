George R. R. Martin megtörte a csendet az új Trónok harca előzménnyel kapcsolatban

Az író köztudottan nem volt odáig a Game of Thrones utolsó évadáért, de vajon a House of Dragonról is hasonló véleményen van?

George R.R. Martin Announces Game of Thrones Prequel House of the Dragon Has Wrapped Filming https://t.co/T5kdAGUhxC — People (@people) February 20, 2022 George R.R. Martint érte a megtiszteltetés, hogy hivatalosan is bejelentse: leforgatták a Trónok harca előzménysorozatának első évadát – írja a People. A tűz és jég dala regénysorozat írója elárulta, hogy már látott néhány epizódot, és őszinte elismerését fejezte ki a készítőknek: „Néhány nyers részt megnéztem és imádom őket! Természetesen még rengeteg munka van hátra, de a forgatókönyv, a rendezés, a színészi játék mind fantasztikusnak tűnik. Remélem nektek is annyira tetszeni fog, mint nekem” – áradozott a 73 éves író. Bár a House of Dragon forgatása befejeződött, Martin egyelőre még nem tudta megmondani, mikor láthatják a rajongók a várva várt sorozat első részét az HBO Maxon. „Biztos csak az érdekel titeket, hogy mikor láthatjátok ti is? Mikor perdülnek táncra a sárkányok? Bárcsak megmondhatnám. Rengeteg a munka még és a COVID-19 csak nehezíti a tervezést. Idén tavasszal? Nem valószínű. Talán nyáron? Lehetséges. Ősszel? Ki tudja? Majd szólok, ha már én is tudom.” A House of Dragon egy időben játszódik a Sárkányok táncával, mely George R. R. Martin A tűz és jég dala regényciklusának ötödik kötete. Történetileg körülbelül 200 évvel leszünk a Trónok harcában megismert szálak előtt, mely a Targaryen család között dúló polgárháborút fogja bemutatni. Politikai mesterkedésekből és vérontásból az új szériában sem lesz hiány. Azonban sokkal több sárkányt láthatunk majd, mint az előző történetben, de a nőkkel szembeni indokolatlan erőszakot, nem fogja megjeleníteni olyan erőteljesen, ami az egyik legnagyobb kritika a könyvek kapcsán. Az HBO azért döntött épp ennek a történetnek a feldolgozása mellett, mert a könyvek, amik alapján készül, teljesen befejezettek, így nem kell tartaniuk a rajongók haragjától, az esetleges új szálak esetén, amivel szemben a Trónok harca évekig próbálta állni a sarat.