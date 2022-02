A hercegi pár nyilatkozattal reagált a válásukról szóló hírekre

Több lap is azt állította, hogy Viktória hercegnő és Dániel herceg megcsalás miatt a válását tervezi.

Nem válik Viktória svéd királyi hercegnő és Dániel herceg! Az utóbbi napokban több bulvárlap is beszámolt róla, hogy a pár házassága megromlott, most azonban, ahogy ők is írják, a szokásostól eltérően maguk kommentálják a szóbeszédet. Instagram oldalukon így a következő nyilatkozatot tették.

„Tudomásunkra jutott, hogy széles körben terjednek negatív pletykák a magánéletünkről. Megcsalásról és válásról szóló hírek röppentek fel. Általában nem kommentálunk pletykákat és találgatásokat, de a családunk védelme érdekében most szeretnénk egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy a most terjedő pletykák teljesen alaptalanok.”

A hercegnő 2010 nyarán házasodott össze Daniel Westling személyi edzővel, fitneszterem-tulajdonossal. Danielnek nem volt nehéz Viktória kegyeibe férkőznie, hiszen hosszú ideig ő edzette a fiatal hercegnőt. Házasságuk után a közrendű férj megkapta a Västergötland hercege címet. Első gyermekük, Esztella 2012 februárjában, négy évvel később pedig fiuk, Oszkár herceg született meg.