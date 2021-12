Szerelem hullámhosszán: ők voltak 2021 legszebb menyasszonyai

Az idei év sem telhetett el sztáresküvők nélkül, melyekről legtöbbször csak utóbb értesült a média.

Még a koronavírus sem tudta elhallgattatni az esküvői harangokat! Bár sok híresség házassági terveit megváltoztatta a kialakult karanténhelyzet, 2021-ben lassacskán kinyitott a világ, így a szerelmes sztárok is megtarthatták álomesküvőjüket.

Tavaly Emma Stone, David Harbour, Dennis Quaid és persze Beatrix hercegnő esküvőjétől volt hangos a sajtó, idén azonban királyi lagzi nélkül is láthattunk álomszép menyasszonyi ruhákat.

Ariana Grande és Dalton Gomez

A dalos pacsirta és ingatlanügynök párja, Dalton Gomez május 15-én kötötte össze az életét egy meghitt és bensőséges ceremónia keretében. A férj tavaly karácsonyi ajándéknak szánta az eljegyzést, és a lagzi sem váratott sokat magára. Ariana a jó hírt akkor Instagram oldalán osztotta meg rajongóival, pár szerelmes kép kíséretében, később pedig a Vera Wang tervezte menyasszonyi ruháját is megmutatta a követőinek.

Pamela Anderson és Dan Hayhurst

A Baywatch sztárja titokban a testőréhez ment hozzá. A koronavírus miatti összezártság hamar összesodorta őket és szerelem bontakozott ki kettejük között, végül pedig szilveszter éjjelén azon a családi birtokon mondták ki az igent, ahol Pam szülei is. Mint nyilatkozta, beteljesítette a sorsát. Anderson legelső férje Tommy Lee volt, akitől két fia is született, majd Kid Rocknak is kimondta az igent, később pedig kétszer is hozzáment Rick Salomonhoz. Legutóbb tavaly házasodott, akkor 12 napig volt Jon Peters felesége, de a rövid időre való tekintettel válásra nem volt szükség, elég volt érvényteleníteni a frigyet.

Christina Ricci és Mark Hampton

Az Addams Family sztárja tavaly még válópere miatt került a címlapokra, idén már kerekedő pocakkal fogadott hűséget új kedvesének. A 41 éves színésznő és fodrász kedvese Mark Hampton a gólyahír bejelentése után nem húzták az időt, gyorsan összekötötték az életüket.

Meadow Walker és Louis Thornton-Allan

Paul Walker lányának esküvője kapcsán biztos volt a címlapsztori, ugyanis keresztapja, Vin Diesel vezette az oltár elé. A modell júliusban jelentette be, hogy egy párt alkot a színész Louis Thornton-Allannel, aki jelenleg egy New York-i iskolában tanulja a szakmát. Az esküvőt a Dominikai Köztársaságban tartották, a tengerparton. Az újdonsült feleség a Vogue magazinnak elárulta, hogy nagyon intim és meghitt volt a nagy nap, ahol mindenki mezítláb táncolt a homokban, amint pedig lement a nap, lámpásokkal világítottak, végül pedig tűzijátékkal zárták a lagzit.

Gwen Stefani és Blake Shelton

A pár ügyesen titokban tartotta az esküvő napját, ugyanis Gwen csak napokkal később posztolt a nagy napról. Az ara hófehér ruhakölteményét Vera Wang tervezte. A kreáció szív kivágása, rövid fazonú tüllszoknyája különösen illet Gwen vadóc stílusához, melynek tökéletes kiegészítője volt hosszú fátyla, melyre gyermekinek és szerelmének a nevét hímezték. A lagzira egy szintén Vera Wang tervezésű fehér miniruhát viselt az énekesnő, melyet kézzel készített szerelmes madárpár díszített, ami a férjet és a feleséget hivatott szimbolizálni, kiegészülve három fiókával, melyek pedig Gwen gyermekeit jelképezték.

Gwen és Blake épp a tehetségkutató zsűritagjaként ismerte meg egymást, 2015 novembere óta pedig hivatalosan is egy párt alkotnak.

Lady Kitty Spencer és Michael Lewis

A 30 éves Lady Kitty Spencer júliusban mondta ki az igent a 62 éves milliárdos párjának, az iparmágnás Michael Lewisnak, aki hat évvel idősebb Kitty édesapjánál. A menyegzőt az olaszországi Frascatiban tartották az Aldo Brandini villában. A menyasszonyt testvérei, Samuel Aitken és Louis Spencer kísérték az oltár elé. Kitty egy viktoriánus ihletésű, igazán elegáns Dolce & Gabbana menyasszonyi ruhát viselt, hosszú ujjakkal, és több méteres fátyollal.

Kitty a legidősebb lánya Charles Spencernek, Spencer 9. grófjának, aki Diána walesi hercegné öccse.

Lilly Collins és Charlie McDowell

Phil Collins 32 éves lányának esküvőjéről is csak az ara Instagram oldaláról, utóbb szerzett tudomást a világ, később azonban a People magazinnak minden részletet elmeséltek. Esküvőjüket vidéki környezetben, a coloradói Dunton Hot Springs nevű farmon tartották, tündéket idéző ruháját, melyben vízesések mellett fotóztál Lillyt, Ralph Lauren tervezte. A francia Calais-Caudry selyem Swarovski-díszítése és az esküvői köpeny elkészítése 200 órába telt.

Jennifer Gates és Nayel Nassar

Bill Gates lánya és kedvese egy Westchester megyei farmon fogadott örök hűséget egymásnak. A 25 éves menyasszony álomszerű ruhája ősszel különösen népszerű volt az esküvő témával foglalkozó oldalakon. Az idei év egyik legtrendibbjének nyilvánították a valóban káprázatos Vera Wang Haute darabot. A kültéri ceremónia miatt Jennifer egy hosszú ujjú ruhára tette le a voksát, mely elefántcsont színű csipkéből készült, s melynek A-vonala a klasszikus menyasszonyi ruhák szabásvonalát idézte. A romantikus dizájn alapját az olasz selyem, és a kézzel rávarrt francia makramé csipke adta, mely visszaköszönt a több méter hosszú fátylon is.

Az esküvőn egyébként együtt jelent meg az ara édesanyja és édesapja, Bill Gates és Melinda French Gates, akik nemrégiben jelentették be válásukat.