Ronaldo ikrei idén mindenkit maguk mögé utasítottak

Öt hír, ami letarolta idén az Instagramot.

A sztárok idén is az Instagramjukat használták fel arra, hogy nagy bejelentéseket osszanak meg a világgal, de így engedtek bepillantás a magánéletükbe is, amit követőik persze több millió lájkkal köszöntek meg. Elég egy babafotó, netán egy esküvői portré, vagy csak egy frizuraváltás és máris pörög a lájkszámláló. Nem árulunk el nagy meglepetést, hogy idén is a legnagyobb rajongótáborral rendelkező hírességek posztjai szolgáltatták a legnépszerűbb szalagcímeket.

A Brandwatch most összeszedte, hogy 2021-ben mely sztárok posztjai zsebelték be a legtöbb kedvelést.

5. Tom Holland születésnapján köszöntötte Zendayát

2021 legnagyobb talánya, hogy egy párt alkot-e az új Pókember-filmek két fiatal főszereplője, amire december elején megérkezett Tomtól a beismerő vallomás. Gyakorlatilag két éve pletykálnak róluk, idén azonban Tom több fotót is kitett a színésznőről, ami persze csak olaj volt a tűzre. Az egyik szeptemberi bejegyzésében látszólag a Pókember forgatásának öltözőjében szelfiznek együtt, amit Tom születésnapi képeslapnak szánt. A lájkok száma jól mutatja, hogy mennyire fellelkesültek a rajongók a közös fotó láttán, az év végére 19 millió fölé kúszott a számláló.

4. Billie Eilish hajszínt váltott

Korunk egyik legnépszerűbb dalos pacsirtája alter és különc stílusával, na meg persze hangi adottságaival nemcsak a tinédzsergenerációt, hanem a jóval idősebb korosztályokat is magával ragadta, így nem is meglepő, hogy közel 96 milliós rajongótáborral rendelkezik a közösségi oldalon. Neki pedig még arra sem volt szüksége, hogy eljegyzésről vagy gólyahírről számoljon be, elég volt szőkére festenie a korábban zöldként megszokott tincseit. A bejegyzést 23 milliónál is többen kedvelték.

3. Kylie Jenner kisbabát ár

Kylie szeptember elején töltötte fel azt a pár perces videót Instagram-oldalára, amiben megerősítette, tényleg várandós, és Travis Scottal második közös gyereküket várják. A videó a pozitív terhességi teszttel indul, láthatjuk az ultrahang vizsgálatokat, Kylie kerekedő pocakját, valamint azt is, ahogy első szülött lányuk Stormi Webster, hogyan osztja meg a nagyival, Kris Jennerrel az örömhírt. Mindez 150 millió lájkot ért a reality sztárnak.

2. Ariana Grande férjhez ment

A 28 éves énekesnő májusban kötötte össze életét a 26 éves Dalton Gomezzel kaliforniai otthonukban. Az esküvőt montecitói (Kalifornia) házukban tartották, ahol tényleg csak a legközelebbi családtagok, és néhány barát lehetett jelen. Ariana a jó hírt akkor Instagram oldalán osztotta meg rajongóival, pár szerelmes kép kíséretében. A hitvesi csókról készült felvételt 26 millió rajongó lájkolta.

1. Ronaldo gólyahíre

Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodriguez örömhírt osztott meg október utolsó napjaiban, kiderült a sportoló ismét apa lesz. Instagramon tudatták a világgal, hogy ikreik lesznek, vagyis úton van ötödik és hatodik gyermekük. Ennél nagyobb szenzáció nem történt a sztárvilágban 2021-ben, ezt mutatja a lájkszámlóló is, mely már a 32 milliót súrolja.