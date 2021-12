Hollywood üresebb lett nélkülük: csillagok, akiktől idén búcsúztunk - II. rész

2021 sem múlt el gyász nélkül, képeken a színészek és zenészek, akik idén hunytak el.

Az ember idősödését mi sem példázza jobban, mint amikor egykori kedvencei, legyenek azok akár egy-két generációval idősebbek, távoznak az élők sorából. Ebben az évben is megannyi külföldi kiválóságtól búcsúztunk.

Christopher Plummer

91 évesen, február 5-én hunyt el a kanadai születésű hollywoodi filmsztár, akinek egyik leghíresebb szerepe von Trapp kapitány volt A muzsika hangjában. Ő lett 82 évesen a legidősebb színész, aki Oscar-díjat kapott egy alakításáért, melyre egészen 2011-ig kellett várnia, ekkor díjazták ugyanis a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában a Kezdők című filmben nyújtott teljesítményéért. Harmadik felesége Elaine Taylor angol táncosnő, színésznő volt, akivel 1970-től haláláig együtt élt azon a connecticuti farmon, ahol végül szerettei körében elhunyt.

Charles Grodin

Az Éjszakai rohanás és a Beethoven című vígjátékok sztárja 82 évesen connecticuti otthonában adta fel a harcot rákos betegségével szemben május 18-án. Grodin pályafutását a New York-i Broadwayn kezdte. Első filmes szerepeit a Rosemary gyermekében és a 22-es csapdájában játszotta. Ismertté igazán az 1980-as években vált Az éjszakai rohanás és A piros ruhás nő című filmekkel, később pedig a Beethoven 1 és 2, illetve a Dave című vígjátékokkal. Kollégája és barátja, Steve Martin humorista Grodint az egyik legviccesebb embernek nevezte, akivel valaha is találkozott.

Richard Donner

Július 5-én 91 éves korában távozott az élők sorából Richard Donner, aki olyan nagy sikerű akciófilmeket rendezett, mint a Superman és a Halálos fegyver-sorozat. Donner 1976-ban az Ómen című filmmel futott be Hollywoodban, később ő lett a producere a Szabadítsátok ki Willyt! és Az elveszett fiúk című filmeknek. A Bronxban született Donner az 1960-as években kezdte pályafutását a televízióban olyan sorozatokkal, mint az Alkonyzóna és a The Man From U.N.C.L.E. Hollywoodban a hetvenes évek közepén kezdtek felfigyelni rá. A Cristopher Reeve főszereplésével forgatott 1978-as Supermanre sokan tekintenek úgy, mint az első modern szuperhősfilmre.

Donner rendezte és producerként is jegyezte a Kincsvadászok című kalandfilmet, amelyben egy csapat gyerek veti magát az elrejtette kincs után. A filmklasszikus kultprodukcióvá vált a közönség körében.

Charlie Watts

Nyolcvanéves korában, augusztus 24-én hunyt el Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa. A világ leghosszabb életű rock and roll zenekarának tagja volt, az „alapító atyák” közül már csak ő, az énekes Mick Jagger és a gitáros Keith Richards maradt (Brian Jones meghalt, a basszusgitáros Bill Wyman jó két évtizede kilépett), és Charlie volt a korelnök.

A banda minden stúdiólemezén ő játszott, és bár nem volt virtuóz, precíz és megbízható alapot adott a csapatnak, társai is elismerik, hogy nélküle nem jutottak volna a csúcsra. Megmaradt józan „zenei szakmunkásnak”, utált távol lenni otthonától, de belátta: ha az ember egy banda tagja, akkor zenélnie kell. Még azelőtt nősült meg, hogy az együttes befutott volna, és haláláig a feleségével élt, egy lányuk született.

Willie Garson

A Szex és New York 57 éves sztárja hasnyálmirigyrákkal küzdött, és családja körében hunyt el Los Angeles-i otthonában szeptember 21-én. Garson a szériában összesen 27 epizódban töltötte be Stanford Blatch szerepét, a tehetséges ügynököt és Sarah Jessica Parker (Carrie) legjobb barátját, valamint mindkét mozis folytatásban is szerepelt. A színész halála előtt, az HBO Max, And Just Like That… című tízrészes folytatásán dolgozott.

A sorozatsztár 1964-ben született New Jersey-ben, majd elvégezte a Yale Egyetemet, majd ezután az 1980-as években számos népszerű televíziós sorozatban vállalt kisebb szerepeket, köztük a Cheers, a Family Ties és a LA Law. Az 1990-es éveket meghatározó számos sorozatban is szerepelt, mint például az X-akták, a Boy Meets World és a Jóbarátok.

Dean Stockwell

November 7-én 85 éves korában halt meg Dean Stockwell amerikai karakterszínész, aki többek között a Quantum Leap – Az időutazó, a Csillagközi romboló vagy a J. A. G. – Becsületbeli ügyek című sorozatokban szerepelt. Két alkalommal kapta meg a legjobb színésznek járó elismerést Cannes-ban: 1959-ben a Compulsion című film főszerepéért, majd 1962-ben az Utazás az éjszakába című drámában nyújtott alakításáért.

Karrierje során dolgozott együtt többek között Dennis Hopperrel, Bruce Dernnel, Rip Tornnal és az ellenkultúra más ikonikus alakjaival. A Keresztanya című filmben maffiafőnökként nyújtott alakításáért 1989-ben a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték. A színész 2015-ben szélütést kapott, ezt követően visszavonult a színészkedéstől.

+1

Fülöp herceg

Bár nem volt hagyományos értelemben vett híresség, de a hercegnek legalább annyi rajongója volt szerte a világon, mint a legnagyobb filmsztároknak. II. Erzsébet királynő hitvese életének 99. évében hunyt el. Az Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója címek mellett tengernagyi rangot viselt, valamint az angol flotta admirálisa volt. Rekord is kötődik a nevéhez, ő volt a monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideig “szolgáló” uralkodói hitves.

A herceg 2011-től küzdött egészségügyi problémákkal, amikor egy elzáródott koszorúér miatt műtötték, 2013-ban pedig hasüregi műtétje volt. A herceg sokáig igen aktív volt és korához képest jó egészségnek örvendett, az év elején azonban rosszul lett, ekkor szívműtéten esett át. 2021. április 9-én hunyt el a Windsori kastélyban, két héttel azután, hogy elhagyta a kórházat.