Párok, akiknek nem adatott meg az örökkön-örökké - idén ők döntöttek a válás mellett

A hírességek magánélete nem csak a filmvásznon viharos, ezeknek a pároknak nem volt túl szerencsés az idei éve.

A pandémia számlájára rengeteg negatívumot fel lehet írni, közéjük tartozik a társas kapcsolatok megtépázása is, legyen szó barátságról vagy éppen szerelemről. Az összezártság, amit a tavalyi év hozott több sztárpár kapcsolatát is kikezdte, így 2021-ben sorra érkeztek a szakításokról és válásokról szóló közlemények. Akik idén nem követték a hírességek viharos magánéletét, azoknak íme egy kis gyorstalpaló:

Kim Kardashian és Kanye West

Kardashian nem bírta tovább a rapper hangulatingadozásait, már képtelen akár csak egy szobában tartózkodni férjével, így aztán január első hetében be is adta a válási papírokat. A sztárpárt többször is látták együtt az utóbbi időben, azonban ezek a gesztusok már csupán baráti jellegűek, a válás szépen halad a maga útján. A legfrissebb hírek szerint, Kim megtarthatja a pár közös Hidden Hills-i villáját, ami 60 millió dollárt ér. A pár összvagyona 2,1 milliárd dollár a Forbes szerint, melyet nem lesz nehéz szétosztani, esküvőjük előtt ugyanis házassági szerződést kötöttek, kapcsolatuk alatt életre hívott cégeiket pedig nem közösen tulajdonolják, ami a fejlemények fényében jó döntésnek bizonyult.

Kaley Cuoco és Karl Cook

A hazánkban is szép karriert befutott amerikai sitcom, az Agymenők „jócsaja”, Penny, azaz Kaley Cuoco két év ismeretség után 2018 nyarán lett Karl Cook felesége. A pár nemrégiben még a harmadik házassági évfordulóját ünnepelte, és Kaley arról áradozott, hogy kifejezni sem tudja, mennyire szereti férjét, így aztán mindenkit megdöbbentett a szeptemberi bejelentés, miszerint a pár útjai különválnak.

A színésznőnek egyébként ez már a második tönkrement házassága, az első a teniszcsillag Ryan Sweetinggel a férfi drogproblémái miatt röpke 21 hónap után futott zátonyra

Sean Penn és Leila George

Az Oscar-díjas sztár felesége, Leila George a Ragadozó városok színésznője egy év házasság után októberben adta be a válókeresetet. Sean és Leila 2016-ban talált egymásra nem sokkal azután, hogy Sean szakított Charlize Theronnal. Négy évvel később megtartották az esküvőt is, de mivel világszerte javában tombolt a koronavírus-járvány, ezért a korlátozások miatt otthonukban, Zoom közvetítés segítségével tartották meg az esküvőt a színész két gyermeke és Leila testvére társaságában. Az nem szivárgott ki, mi vetett ilyen hamar véget a szerelmüknek. December elején egyébként egy partin együtt fotózták le őket, mely csak tovább árnyalja a jelenlegi szituációt.

Alice Evans és Ioan Gruffudd

A Fantasztikus négyes, a San Andreas és a Sólyom végveszélyben sztárja, Ioan Gruffuddról még év elején derült ki, hogy válni akar feleségétől, Alice Evanstól. Ioan azóta új életet kezdett, és egy párt alkot Bianca Wallace-szal, boldogságukat azonban nem rejtik véka alá, ami tőr Alice megsebzett szívébe. A jelenleg zajló válásuk sok részlete kiderült már, a megbántott feleség ugyanis mindent kitereget a közösségi oldalán. Így került az is nyilvánosságra, hogy Ioan három évig csalta gyermeki anyját, mire színt vallott.

Ioan és Alice a 102 kiskutya forgatásán találkoztak, majd hét évvel később, 2007-ben összeházasodtak. Kapcsolatukból két lánygyermek született: a most 13 éves Ella Betsi, és a 8 éves Elsie Marigold.

Jim Belushi és Jennifer Sloan

James Belushi, a Jim szerint a világ sztárja, aki hazánkban a Kutyám, Jerry Lee című filmmel lopta be magát a tévénézők szívébe, augusztusban különköltözött a feleségétől, Jennifer Sloantól. Nem először fordul elő, hogy hullámvölgybe ért kapcsolata párjával, három éve ugyanis szintén a szakításuktól volt hangos a média. Ezúttal azonban tényleg vége a 23 éve tartó házasságuknak. A 67 éves színész már be is adta a szükséges dokumentumokat.

Jim és Sloan 1998-ban házasodott össze, kapcsolatukból pedig két gyermekük született, Jared James Belushi most 19, míg nővére, Jamison Bess Belushi 22 éves. Jimnek előző házasságából egyébként van egy 40 éves fia is, Robert Belushi, aki szintén színész.

Bill Gates és Melinda French Gates

A pár májusban közzétett közleményében azt írta, már nem hisznek benne, hogy párként képesek tovább fejlődni, de a munkakapcsolat nem szakad meg köztük, a jövőben is együtt fognak dolgozni a céljaikért.

„Sokat gondolkoztunk a kapcsolatunkon és rengeteget gondolkoztunk, de végül meghoztuk a döntést, hogy lezárjuk a házasságunkat”

– írták Twitter-oldalaikon.

A 27 éves frigyük alatt három gyereket neveltek fel, és felépítettek egy alapítványt, amely szerte a világon hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy egészséges életet éljenek. Közleményükben jelezték, hogy továbbra is osztoznak a misszió iránti hitben, és jótékonysági alapítványukat a jövőben is együtt fogják kezelni. Bill és Melinda Gates – leánykori nevén Melinda Franch – 1994-ben házasodtak össze. Bill Gatest sokáig a világ leggazdagabb embereként tartották számon. A Forbes magazin szerint jelenleg a negyedik leggazdagabb ember.

Kate Bosworth és Michael Polish

Kate és Michael a 2013-as Művésztelep című Jack Kerouac-adaptáció forgatása alatt jöttek össze, melyben Kate volt az egyik főszereplő, Michael pedig a rendező. A romantikus történetük egy házasságban csúcsosodott ki, ami nyolc év után idén nyáron véget ért.

“Nagy adomány az élettől, hogy megtapasztalhattuk a szerelmünket, és mostantól azt egy másik szinten folytathatjuk”

– jellemezte az együtt töltött éveket a színésznő.