Hollywood üresebb lett nélkülük: csillagok, akiktől idén búcsúztunk - I. rész

2021 sem múlt el gyász nélkül, képeken a színésznők, akiket megsirattunk.

Ebben az évben megannyi külföldi kiválóságtól búcsúztunk, Hollywood néhány csillagának fénye örökre kihunyt, akik kivétel nélkül mindannyian sok örömet szereztek munkásságukkal, rájuk emlékezünk most.

Tanya Roberts

A bejegyzés megtekintése az Instagramon James Bond Girls (@jamesbond_girls) által megosztott bejegyzés

Tanya Roberts amerikai színésznő, a Halálvágta című James Bond-film sztárja tavaly karácsonykor lett rosszul, és kórházba is szállították. A 65 éves filmcsillag gyászhíre tévesen már pár nappal korábban elterjedt a sajtóban, végül a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházban való sikertelen kezelése után hunyt el január 4-én. A Victoria Leigh Blum néven született Roberts modellként kezdte pályafutását, és több off-Broadway előadásban is szerepelt. Filmes karrierje a The Last Victim című produkcióval indult 1976-ban. A későbbiekben olyan kultfilmekben tűnt fel, mint A vadak ura (1982), a Sheena, a dzsungel királynője (1984), a Telitalálat (1987) és az Éjszakai szemek (1990).

Marion Ramsey

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Police Academy (@policeacademymovies) által megosztott bejegyzés

Marion Ramsey, aki a halk szavú Leverne Hooks kadétot alakította a Rendőrakadémia-filmekben, 73 évesen, rövid betegség után hunyt el január 7-én. Marion mind a hat Rendőrakadémia-moziban szerepelt, majd karakterét a Robot Chicken című animációs sorozat egy részében ismét eljátszotta, ezúttal szinkronhangként. Később a világot jelentő deszkákon ért el nagy sikereket, a New York-i színházak ünnepelt sztárja lett.

Cloris Leachman

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicki Swift (@nickiswiftceleb) által megosztott bejegyzés

Álmában, január 27-én szenderült örök nyugalomra az Oscar- és Emmy-díjas amerikai színésznő, Az utolsó mozielőadás és Mel Brooks több filmjének sztárja. A 94 éves színésznő karrierjében a televízió mindig is fontos szerepet játszott, amit kilenc Emmy-díjjal jutalmaztak. Peter Bogdanovich Az utolsó mozielőadás című filmjében nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját vehette át 1971-ben.

Jessica Walter

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Darryl Resch (@digging_thru_history) által megosztott bejegyzés

Az amerikai színésznő New York-i otthonában álmában hunyt el március 24-én. Pályafutása során olyan alkotásokban szerepelt, mint az Amy Prentiss című sorozat, amiért 1975-ben Emmy-díjat kapott, a Játszd le nekem a Mistyt! című film, melyben Clint Eastwooddal játszott, de legtöbben Az ítélet: család című szériából ismerhetik, amelyért szintén Emmy-díjra jelölték.

Helen McCrory

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Peaky Blinders (@peakyblindersofficial) által megosztott bejegyzés

Az 52 éves színésznő halála különösen megrázta a világot, hiszen senki sem tudott róla, hogy mellrákkal küzdött hosszú éveken át. Helen McCrory számos filmben és sorozatban csillogtatta meg a tehetségét, de legkiemelkedőbb szerepei közé tartozott a Harry Potterben Narcissa Malfoy, valamint a Peaky Blinders című szériában Polly Gray karaktere.

Sarah Harding

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sarah Harding (@sarahnicoleharding) által megosztott bejegyzés

A Girls Aloud együttes énekesnője szintén mellrákban hunyt el szeptember 5-én, 39 éves volt. Sarah tavaly jelentette be, hogy az orvosok daganatot találtak nála, mely már áttétet is képzett. Az együttes 2013-as feloszlása után a színészkedésben ért el kisebb-nagyobb sikereket, szerepelt a Freefall, a Run for your Wife és a St Trinian’s 2-ben is.