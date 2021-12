Híres emberek, akik alaposan mellé lőttek a plasztikával

A gazdagok egyik nagy kiváltsága a méregdrága szépészeti beavatkozások, hiszen mi másra is költhetne valaki, akinek minden anyagi java megvan már, mint a hosszantartó fiatalságra?

Sajnos azonban hiába fizet be valaki a legjobbnak ígérkező legdrágább készítményre, az sem garancia a tökéletes vonalak és görbületek elérésére. Bár sikersztorik is akadnak bőven, a félresikerült operációk, főleg ha az egy hírességet érint, sokkal érdekesebbek, hiszen ők legtöbbször tehetségük mellett, külső adottságaikkal keresik a kenyerüket, arcukat egy egész világ ismeri, de egy rosszul sikerült plasztika után egy életre derékba törhetik a karrierjüket, jobb esetben csak egy-két hétig vállnak állandó témává a magazinok hasábjain – írja a New York Post.

Tom Cruise

A lista legfrissebb tagja, a Mission: Impossible 59 éves sztárja, akiről még folynak a találgatások, hogy a hűtőszekrényt fosztotta-e ki vagy egy fecskendővel való találkozás áll a felpüffedt arca hátterében. Egy biztos, a koráról árulkodható ráncok, makulátlanul eltűntek az arcáról és esze ágában sem volt takargatni, ugyanis Nicole Kidmannel közösen örökbefogadott fiával, a 26 éves Connor Cruise-zal egy baseball meccsre látogatott ki, ahol elkerülhetetlen volt, hogy lencsevégre kapják.

Tori Spelling

A Beverly Hills 90210 sztárja nehezen birkózik meg az öregedés jeleivel. A 48 éves színésznőről köztudott, hogy többször feküdt már kés alá, arca az évek alatt jóformán felismerhetetlenre torzult, de sajnos a rosszat is lehet fokozni Tori ugyanis legfrissebb fotóin leginkább egy 26 éves Barbie-babának néz ki.

Zac Efron

Twitteren kezdett egy terjedni egy fotó Zac Efronról, melyen sokak szerint megváltozott az egyébként jóképű színész. Az internet népe persze azonnal farkast kiáltott, pontosabban plasztikai beavatkozást! A legnagyobb showman sztárja nem kommentálta a napvilágot látott képet, de szerencsére nem okozott maradandó nyomot, így elképzelhető, hogy allergiás reakció vagy gyorsan felszívódó botox miatt változott meg Efron arcberendezése.

Heather Locklear

A Melrose Place egykori bombanője felismerhetetlenségig átszabott arcával sokkolta a rajongókat a nemrég megjelent új filmjében. A kilencvenes és kétezres évek ma már hatvan éves szőke ciklonjának látványos súlygyarapodását szinte észre sem venni a plasztikai műtétek miatt eltorzult arca mellett, amin ráadásul évekig tartó alkohol- és drogproblémái sem segítettek.

Renée Zellweger

A Bridget Jones sztárja, aki többször is hangoztatta, hogy a szépségért sok mindent hajlandó megtenni, kivéve a plasztikai beavatkozást, évekkel ezelőtt mégis önmagára egy kicsit sem hasonlítva, büszkén állta a sajtó kedvesnek aligha mondható kritikáját. A színésznő vélhetően botoxkúrára, valamint szemhéj-felvarrásra is befizetett, de szerencsére mindez már a múlté. Ugyan évek kellettek hozzá, de Renée arcából kiment a botox, azóta pedig tanulva a régi hibából, messzire elkerüli a plasztikai sebészeteket.