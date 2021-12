„Meg akarom gyilkolni Erzsébet királynőt” – videón a számszeríjas betörő

Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, karácsony napján egy 19 éves férfi próbált betörni a Londontól mintegy 30 kilométerre fekvő windsori kastély területére, ahol II. Erzsébet idén rendhagyó módon a karácsonyát tölti. Értesülések szerint a férfinél számszeríj volt.

A férfi a támadás előtt Snapchat-fiókjából küldött barátainak egy rövid, hátborzongató videót. A The Sun által megszerzett és közzétett felvételen látható, hogy a letartóztatott gyanúsítottnak vélt férfi fekete számszeríjat tart, és fenyegetőzik a kamerába.

On today’s front page: Chilling moment masked man with crossbow threatens to kill Queen in video sent to pals minutes before cops arrest teen https://t.co/sjfk4y3CqV pic.twitter.com/GFjzSA8vpI

