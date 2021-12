Ki fejére kerül idén a korona? Mutatjuk az Instagram császárait és császárnőit

Közel egybillió aktív fiókkal az Instagram az egyik legnépszerűbb közösségi platform, így ha ott valaki komoly számú követőtáborral rendelkezik, akár a megélhetésére is megvan a fedezet, de minimum kap jó pár ingyen terméket, némi reklámért cserébe. Bár a legtöbb követővel rendelkező sztárok számára nem az Instagram az alapvető jövedelemforrás, ők is milliókat zsebelnek népszerű profiljaiknak hála.

A hírességek rajongótáborának létszáma folyamatosan változik, így a lista is, ki éppen az oldal császára vagy császárnéja. Így volt ez idén is! Bár új előretörőről nem tudunk beszámolni a Top 10-ben, de több helycsere is történt, míg az élen nem volt változás.

10. Kendall Jenner – 186 milliós követőtábor (2020-ban a 12. volt)

9. Justin Bieber – 193 milliós követőtábor (megtartotta a pozícióját)

8. Beyoncé – 204 milliós követőtábor (megtartotta a pozícióját)

7. Kim Kardashian – 250 milliós követőtábor (2020-ban a 6. volt)

6. Selena Gomez – 258 milliós követőtábor (2020-ban az 5. volt, 2016-ban és 2017-ben még ő volt az Instagram királynője)

5. Lionell Messi – 260 milliós követőtábor (2020-ban a 7. volt)

4. Kylie Jenner – 263 milliós követőtábor (megtartotta a pozícióját)

3. Ariana Grande – 264 milliós követőtábor – ezzel pedig ő a legtöbb követővel rendelkező női híresség (2020-ban a 2. volt)

2. Dwayne “The Rock” Johnson – 266 milliós követőtábor (2020-ban a 3. volt)

1. Cristiano Ronaldo – 337 milliós követőtábor – a futballcsillag ezzel nem csak a legtöbb követővel rendelkező férfi, de ő profitál a legjobban a profiljából, 1,6 millió dollárt keres egy posztjával, ami 501,8 millió forintnak felel meg.