Botrányok árnyékában: erőszak és halál is szerepel a sztárok idei bűnlajstromában

Az idei év legdöbbenetesebb történései idén is a sztárokhoz köthetőek.

Ha valamiben kiemelkedően tudnak karrierjükön kívül is teljesíteni a hírességek, azok a botrányok. Számtalanszor kerülnek a címlapokra a nyilvánosságot felháborító viselkedésük vagy épp döbbenetes kijelentéseik miatt, amik aztán stigmaként maradnak rajtuk. Mostanában a “cancel culture” korszakát éljük, így többen is úgymond száműzöttek lettek a közösségi médiában, nem egy esetben pedig egy-egy ilyen kínos pletyka megássa egy teljes életpálya sírját.

New York, 2019. január 23.Alec Baldwin amerikai színész bírósági meghallgatásán a New York-i Manhattanben 2019. február 23-án. Alec Baldwint egy 49 éves férfi vádolja azzal, hogy megütötte 2018. november 2-án, miután összevesztek azon, kié legyen az üres parkolóhely a színész New York-i otthona közelében. Baldwint vétkesnek találták és zaklatás miatt indulatkezelési terápiára való részvételre kötelezik.MTI/EPA/Pool/Eric Thomas

Néha azonban elég egy apró gondatlanság, és máris az év legsokkolóbb szenzációját kötik az emberhez, így járt Alec Baldwin is, aki filmje, a Rust forgatásán egy kellékfegyvernek hitt pisztollyal lőtt, és talált el két embert. Az általa elsütött fegyver éles tölténye kioltotta az operatőr, Halyna Hutchins életét, Joel Souza rendezőt pedig megsebesítette. Komoly biztonsági hiba történt azzal, hogy a forgatáson éles lőszert tartottak, valamint, hogy a fegyvereket és lőszereket felügyelet nélkül hagyták, és engedélyezték, hogy a fegyvermesteren és a kellékesen kívül más is kezelje azokat. Mivel Baldwin producere is volt a filmnek, éppen ezért több per is indult ellene hanyagság miatt.

Britney Spears

Szinte az egész évet végigkísérte a „Szabadságot Britney-nek!” mozgalom, miután az énekesnő a bírósághoz fordult annak érdekében, hogy vegyék el apjától a gyámság jogát, amelyet tizenhárom évvel ezelőtt, 2008-ban labilis mentális állapota miatt ítéltek neki. Óriási botrányt keltett, amikor az énekesnő a bíróságon azt vallotta, hogy apja olyan gyógyszerek és fogamzásgátló szedésére kényszerítette őt, amelyek megakadályozták, hogy teherbe essen. A bíróság végül novemberben hivatalosan is megszüntette a popsztár gondnokságát. Az énekesnő ismét teljes mértékben maga dönthet saját sorsa felett, beleértve mintegy 60 millió dollárnyira becsült vagyonát is.

Armie Hammer

A tehetséges hollywoodi színész az utóbbi időben nem remek alakításaival került fel a bulvár lapok hasábjaira, sokkal inkább az egyre hajmeresztőbb szexuális visszaélésekkel, amikkel “támadni” kezdték őt korábbi partnerei. A döbbenetes vádak között erőszak, kannibalizmus, megalázás és lelki terror is szerepelt. Több hölgy is felszólalt a színész ellen, de a rágalmakat Armie mindvégig tagadta. Hammer végül júniusban önként bevonult a rehabra drog-, alkohol- és szexproblémái miatt. Hogy karrierjére mekkora hatással lesz a botrány, az egyelőre kérdéses, de új szerepet idén nem kapott.

Marilyn Manson

Evan Rachel Wood súlyos vádakat fogalmazott meg a főleg botrányairól híres énekes ellen. A férfi állítólag kapcsolatuk három éve alatt számtalanszor bántalmazta őt. 2010-es szakításuk után pár évvel Wood elárulta, hogy egyik exe többször visszaélt az erejével, de a kilétét idén februárig titokban tartotta. Mint közösségi médiában posztolt vallomásában írta, Manson átmosta az agyát és manipulálta, hogy alávesse magát neki. A 33 éves színésznő bejelentése után, Manson kiadója azonnali hatállyal szerződést bontott az énekessel. Mansont ezután két rajongója is testi sértéssel vádolta meg, ami miatt elfogatóparancsot is kiadtak ellen, végül azonban Manson önként feladta magát, és óvadékkal távozott. Az énekes egy ideje nem vállal koncerteket, és a közösségi oldalain sem aktív.

Chrissy Teigen

Az internet nem felejt, erről a legtöbbet idén John Legend felesége tudna mesélni. Chrissy karrierje gyakorlatilag derékba tört egy 10 évvel ezelőtti posztja miatt. A kétgyermekes anyuka ugyanis bejegyzéseiben a halálát kívánta az akkor 16 éves Courtney Stoddenek. Stoddent Amerikában szinte mindenki ismeri, ő volt a gyermekmenyasszony, aki 16 évesen hozzáment az akkor 50 éves, Doug Hutchison színészhez. A kapcsolatukat sokat kritizálták, akkoriban azonban Courtney volt a céltábla, és nem a ma már bántalmazónak számító Hutchinson. A házasság persze válással végződött, és Stoddenből áldozat lett, akin anno világsztárok is örömmel köszörülték a nyelvüket.

Köztük Chrissy Teigen is, aki tweetjeiben arról „fantáziált”, hogy Courtney örök álomba szenderül. Stodden évekig várt a visszavágóra, ami úgy tűnik, hogy Teigen teljes megsemmisítésével egyenértékű, miután kiderült, hogy Chrissy az akkor még kiskorú celebet privát üzenetekben öngyilkosságra biztatta. De Chrissy hiába kért bocsánatot akkori viselkedése miatt, egyelőre úgy tűnik, tiltólistára került a showbusinessben.

Travis Scott

Egy újabb gondatlansági ügy, mely emberek életét követelte. Tíz ember meghalt, valamint több százan megsérültek, Travis Scott koncertjén az Astroworld Zenei Fesztiválon még novemberben. A tragédia akkor történt, amikor a nagyjából 50 ezres tömeg egyelőre tisztázatlan okokból megindult a színpad felé. Többeket agyontapostak, 11 embert pedig szívrohammal szállítottak kórházba. Travis a segítségkérés ellenére nem hagyta abba a show-t, állította, nem volt tisztában a helyzet komolyságával. Az énekesnek több perrel is szembe kell majd néznie, legutóbb 125 koncertrésztvevő közösen perelte be Scottot, Drake-et, aki az est meglepetésvendége volt, az Apple-t és a Live Nationt, összesen 750 millió dollárra, vagyis közel 240 milliárd forintra. Scott felelőssége kiemelt szerepet kap, mivel rendszeresen erőszakra bátorítja rajongóit és dühöngésre biztatja őket.

Meghan hercegné és Harry herceg

Meghan hercegné és Harry herceg interjúja igazi bomba volt a már régen nem nyugodt tengeren, az Oprah Winfrey-nek adott interjújukban nem kímélték a királyi családot. A hercegi pár mindenkit sokkolt azzal, hogy a családtól az elmúlt években gyermekük bőrszínével kapcsolatos megjegyzéseket kaptak, s az egyéb rasszista megnyilvánulásoknak általában is komoly szerepük volt abban, hogy Harry és felesége tavaly felhagyott a királyi család tagjaiként végzett tevékenységével és Amerikába költözött. Az interjúban a második gyermekével várandós Meghan elmondta, hogy azt is jelezte a királyi családnak, hogy támogatásra lenne szüksége mindenekelőtt mentális állapota miatt, segítséget azonban nem kapott. A hercegné egyenes utalást tett arra, hogy a királyi családon belüli elszigeteltsége és a minden lépésére kiterjedő átható figyelem miatt az öngyilkosság gondolata is felmerült benne.

Harry herceg aztán Dax Shepard podcastjában újabb kemény kritikát fogalmazott meg apja, sőt nagyszüleivel szemben is, akik miatt szerinte élhetetlen légkör alakult ki a királyi családban. Azt állította, hogy az élete olyan volt, mint a Truman show és egy állatkert keveréke. Nem meglepő hát, hogy a pár idén karácsonykor sem látogat Angliába, a pletykák szerint bátyjával, Vilmossal és apjával, Károly herceggel való kapcsolata is megsínylette a botrányinterjúkat.